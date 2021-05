"DIRECT. Coronavirus en France : 3 862 cas en réanimation, la baisse rapide se poursuit"

CORONAVIRUS. La France a franchi un nouveau cap ce mercredi 19 mai 2021 en repassant sous la barre symbolique des 4 000 cas en réanimation, mais aussi sous celle des 22 000 personnes hospitalisées. Les derniers chiffres.

Les chiffres s'améliorent encore ce mercredi 19 mai 2021. Deux nouveaux caps ont été franchis. La France est repassée sous la barre des 4 000 personnes en réanimation, mais aussi sous celle des 22 000 personnes hospitalisées. Et alors que dans les hôpitaux la décrue se poursuit, Data.gouv fait état de 141 morts en 24h (hors Ehpad), soit 46 de moins que mardi et 44 de moins que mercredi dernier. Du côté des nouveaux cas, 19 050 nouveaux sont rapportés, c'est certes 1 840 cas de plus que la veille, mais toujours 2 448 de moins que mercredi dernier. Voici tous les chiffres :

20:18 - 19 050 cas de coronavirus en plus en 24 heures Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, ce sont désormais 5 917 397 cas de coronavirus qui ont été confirmés par PCR (Ehpad compris) en France. 19 050 de plus ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Cela représente 1 840 cas de plus que mardi et 2 448 de moins que mercredi dernier. La moyenne sur sept jours passe, elle, à 13 676 cas contre 14 025 mardi. Cela fait 2 794 cas de moins que la semaine dernière.

19:52 - Moins de 22 000 personnes victimes du coronavirus dans les hôpitaux Il n'y a pas que du côté des réanimations qu'une nouvelle étape a été franchie ce mercredi 19 mai. À l'hôpital aussi, de manière générale, la décrue se poursuit. Ce mercredi, la France est repassée sous la barre symbolique des 22 000 patients hospitalisés. Et si la diminution continue à ce rythme, elle pourrait bien passer dès jeudi sous la barre des 21 000. En effet, le pays compte 21 347 personnes actuellement hospitalisées, soit 711 de moins en 24 heures. En ce qui concerne les nouvelles admissions, seules 12 ont été rapportées au cours de cette dernière journée, soit 284 de moins que la veille et 253 de moins comparé à mercredi dernier.

19:35 - La France repasse sous la barre des 4 000 patients en réanimation Bonne et heureuse nouvelle en cette journée de réouverture des terrasses ! La France est repassée sous la barre symbolique des 4 000 patients atteints du coronavirus en réanimation. On compte désormais 3 862 personnes hospitalisées dans les services de soins critiques. C'est 153 de moins que la veille. Du côté de nouvelles admissions, on parle de 168 arrivants ce mercredi, soit 79 de moins qu'hier et 49 de moins que mercredi dernier.

19:03 - Plus de 600 000 nouvelles vaccinations ces dernières 24 heures Tandis que les Français ont repris le chemin des terrasses, cinémas et autres théâtres et commerces ce mercredi 19 mai, la campagne de vaccination bat son plein. 600 513 personnes ont été vaccinées ces dernières 24 heures. Dans le détail, on compte désormais 21 555 516 primo-vaccinés, qui n'ont donc reçu que leur première dose. C'est 32,2% de la population totale et 41% de la population majeure. De plus, 9 260 992 personnes ont pour leur part pu recevoir leurs deux injections de vaccin contre le coronavirus, soit 13,8% de la population totale et 17,6% des adultes.

18:41 - Côtes d'Armor : quelle est la situation de l'épidémie ? Selon le dernier bilan du Covid dans les Côtes d'Armor daté du 18 mai 2021, le nombre de personnes hospitalisées actuellement est de 77 patients, dont 6 sont en service de réanimation et soins intensifs. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 18 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 43,2%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 15 mai 2021, était de 4,1%, en hausse mais légèrement inférieur à la moyenne nationale et le taux d'incidence était de 94,4 cas pour 100 000 habitants. 241 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département.

18:19 - Flambée épidémique en Guyane : évacuation des patients vers la Martinique Selon le dernier bilan du Covid en Guyane daté du 18 mai 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 97 patients, avec 14 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 26 malades sont en réanimation, avec 4 nouvelles entrées dans la journée. Rien à voir avec la baisse des indicateurs sanitaires sur le reste du territoire français, en métropole ou Outre-mer. L'épidémie de l'ampleur en Guyane et la situation se dégrade. Comme lors de la première vague de l'épidémie, le dispositif Stratévac a été activé. Ce dispositif permet d'évacuer des patients stabilisés vers les hôpitaux martiniquais, puisque la situation sanitaire s'améliore sur ce territoire et permet de prêter main forte à la Guyane, qui fait face à la saturation de ses hôpitaux. En date du 14 mai, les dernières données estimaient le taux d’incidence à 382 sur 100 000 habitants, avec un taux de positivité de 6,7%.

18:02 - En Vendée, un nouvel arrêté préfectoral de dérogation au port du masque Le préfet de Vendée Benoît Brocart a publié un arrêté dans lequel elle autorise, par dérogation, à ne pas porter le masque en extérieur sur son littoral. Cette dérogation prendra effet ce jeudi 20 mai à minuit. Toutefois, le masque doit être porté en cas d'impossibilité de respecter les règles de distanciation physique, précise France Bleu.

17:48 - L'UE se met d'accord pour autoriser l'entrée de voyageurs vaccinés En milieu de journée, les 27 Etats membres de l'Union européenne ont validé la recommandation de la Commission européenne d'autoriser l'entrée, sur le territoire européen, des personnes venant de pays extérieurs à l'UE et vaccinées avec l'un des vaccins validés par l'UE. En outre, la liste établie en mars 2020 des pays dont les citoyens vaccinés ou non, sont autorisés à voyager au sein de l'UE, va être allongée. Le taux d'incidence dans ces pays devra être de 75 cas pour 100 000 habitants, et non plus 25 cas maximum comme c'était actuellement le cas. Bien entendu, l'UE se réserve la possibilité de restreindre l'arrivée de voyageurs en provenance de pays où la situation sanitaire se dégraderait fortement.

17:31 - Allègement des contraintes pour les déplacements entre métropole et Outre-mer Avec la baisse des indicateurs sanitaires de l'épidémie du coronavirus en France métropolitaine et dans la plupart des territoires d'Outre-mer, à l'exception de la Guyane, le gouvernement a décidé de modifier les motifs impérieux pour les déplacements entre la France et ces départements d'Outre-mer, allégeant les critères en place jusqu'alors. #Voyages ✈️ | Évolution du dispositif des motifs impérieux pour les déplacements entre les Outre-mer et l’Hexagone.



???? Retrouvez les mesures en vigueur pour chaque territoire. ???? https://t.co/HmtRqfiHlI pic.twitter.com/3VnOj3aQO5 — Ministère des Outre-mer (@lesoutremer) May 19, 2021

17:25 - Épidémie dans les Vosges : quels sont les derniers chiffres ? Dans les Vosges actuellement, 135 patients sont hospitalisés dont 17 sont en réanimation, selon les derniers chiffres datant du 18 mai. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 18 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 68,8%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 15 mai 2021, était de 4,5% soit l'équivalent de la moyenne nationale, alors que le taux d'incidence était en hausse avec 131,3 cas pour 100 000 habitants. 839 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département.

17:19 - Anticorps et risque de réinfection à long terme : une étude encourageante Dirigée par la Professeure Samira Fafi-Kremer, une étude a été réalisée par l’équipe du CHRU de Strasbourg, sur l'effectivité de l'immunité acquise après une première infection par le Covid-19. Cette étude va se poursuivre pour étudier les effets à long terme des anticorps. Elle montre que les anticorps persistent chez presque toutes les personnes jusqu'à 13 mois après l'infection. Elle a été menée sur 1309 personnels hospitaliers, dont 393 ayant contracté le Covid-19 une première fois et développé une forme légère de la maladie. "Cette étude réalisée sur une grande cohorte fournit pour la première fois des informations cruciales sur la persistance des anticorps circulants contre le SarsCoV-2 après un COVID-19 léger et sur le risque de réinfection à long terme," a déclaré le Pr Samira Fafi-Kremer.

17:03 - Bientôt un dépistage grâce aux chiens renifleurs ? Une étude française a conclu à une bonne efficacité du dépistage par des chiens renifleurs. La sensibilité de ces dépistages est de 97% (ce qui signifie que 97% des personnes effectivement contaminées sont bien détectées), et leur spécificité de 91% (la spécificité mesurant la capacité des tests à détecter les vrais négatifs, et à avoir le moins de faux positifs). Cette étude a été menée du 16 mars au 9 avril, sur 335 personnes.

15:47 - Quelle évolution du Covid en région PACA ? Selon les chiffres du dernier bilan de Santé Publique France pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 2041 patients au 18 mai 2021. 349 malades étaient en réanimation, avec 14 nouvelles entrées sur 24h. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 18 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 75,9%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 107,6 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance légère à la hausse. Le R effectif mesuré le 13 mai 2021 était de 0,63. 7 820 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région.

15:23 - Les derniers chiffres de l'épidémie du Covid-19 dans les Ardennes Selon le dernier bilan du Covid dans les Ardennes, daté du 18 mai 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 66 patients, dont 15 malades en réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 18 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 68,8%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 15 mai 2021, était de 3,7% et le taux d'incidence était de 151,4 cas pour 100 000 habitants, tous deux en hausse. 364 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 1 décès dans les dernières 24 heures.

14:59 - De moins en moins de patients en réanimation Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est exprimé sur BFMTV en début de semaine. Il s'est montré optimiste quant à la décrue de l'indicateur du nombre de patients en réanimation. Selon lui, du fait de la campagne de vaccination qui progresse, "quoi qu'il arrive on va avoir moins de patients en réanimation" et "dans les deux à trois semaines qui viennent, on va libérer des lits en réa".

14:45 - Emmanuel Macron : "C'est un petit moment de liberté retrouvée" Attablé en terrasse avec Jean Castex ce matin, Emmanuel Macron a déclaré au sujet de la poursuite du déconfinement : "C'est un petit moment de liberté retrouvée qui est le fruit de nos efforts collectifs". Il a toutefois appelé à la vigilance, estimant que la situation n'est plus celle du début de l'année notamment grâce à la campagne de vaccination qui progresse. Toutefois, il a rappelé ceci : "On n'est pas encore sortis [de l'épidémie], ce sont des étapes progressives de réouvertures qui sont le fruit de concertations, de ce que nous dit la science, l'ensemble des professions et des territoires".

13:13 - Où en est l'épidémie en France en ce 19 mai ? Le taux de positivité aux tests de dépistage du Covid-19 se stabilise depuis quelques jours à 4,5%, avec 17210 tests positifs au cours des dernières 24h. D'après les derniers chiffres officiels, plus de 21 millions de Français ont reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus, et le gouvernement vise 30 millions de personnes vaccinées d'ici la mi-juin.

12:43 - Où en est l'épidémie du coronavirus dans les Yvelines ? Selon le dernier bilan du Covid en Yvelines daté du 18 mai 2021, 431 personnes sont actuellement hospitalisées, avec 48 nouveaux patients au cours des 24 dernières heures. 72 malades sont en réanimation, avec 12 nouvelles entrées dans la journée. En Île-de-France, les services de réanimation restent saturés, avec un taux d'occupation des lits de réanimation de 107,8%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 15 mai 2021, était de 5,4%, en baisse alors que le taux d'incidence était en hausse avec 196,1 cas pour 100 000 habitants. 1783 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 4 décès dans les dernières 24 heures.

12:32 - "Tourner la page Covid" à l'automne ? Olivier Véran, interviewé sur LCI, a déclaré au sujet des perspectives de l'épidémie : "Je pense qu'en novembre ou décembre prochains, au coeur de l'automne ou à l'approche de l'hiver, s'il n'y a pas eu de nouveaux variants (...), parce que nous aurons suffisamment vacciné et que nous ne voyons pas émerger de vague épidémique, alors nous pourrons véritablement considérer que la pandémie est derrière nous".