"DIRECT. Coronavirus en France : derniers chiffres, l'épidémie continue de régresser"

CORONAVIRUS. Les nouvelles hospitalisations liées au coronavirus continuent de baisser en France, selon le dernier bilan des autorités de santé. On dénombre 19 décès à l'hôpital ces dernières 24 heures.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus a été communiqué, vendredi 19 juin, par le ministère de la Santé. D'après les données des autorités, la situation sanitaire en France est la suivante :

160 093 cas confirmés par PCR , soit 641 de plus

, soit 641 de plus 29 633 décès au total , soit 16 de plus

, soit 16 de plus 19 176 décès à l'hôpital, soit 19 de plus

Chiffres en Ehpad non actualisés

9 837 hospitalisations en cours, soit 133 de moins

715 personnes actuellement en réanimation, soit 12 de moins

Taux de positivité des tests : 1,4%

80 clusters en cours d'investigation, soit 3 de plus

2 départements en vulnérabilité élevée (Guyane et Mayotte)

Le coronavirus va-t-il rebondir en France et soumettre le pays à une deuxième vague si redoute ? Après une séquence très rassurante et des annonces de relâchement des mesures en cascade, des craintes ont de nouveau émergé cette semaine, à la faveur de données préoccupantes. Santé publique a dévoilé son dernier bulletin épidémiologique ce jeudi 18 juin. Un point très complet sur les infections Covid-19 pour la semaine 24, soit celle du 8 au 14 juin. Si la tension hospitalière est toujours en baisse, ce dernier point montre tout de même que certains indicateurs repartent à la hausse comme le fameux R0, ainsi que le nombre de clusters :

Le nombre hebdomadaire de décès en France diminue entre la semaine 23 et 24 dans la plupart des régions sauf dans trois régions avec un taux stable en Corse et en légère hausse en Guyane (0 vs 0,7 décès pour 100 000 habitants) et à Mayotte (0,7 vs 1 décès pour 100 000 habitants). Au total 298 personnes sont mortes en semaine 24 contre 395 en semaine 23.

diminue entre la semaine 23 et 24 dans la plupart des régions sauf dans trois régions avec un taux stable en Corse et en légère hausse en Guyane (0 vs 0,7 décès pour 100 000 habitants) et à Mayotte (0,7 vs 1 décès pour 100 000 habitants). Au total 298 personnes sont mortes en semaine 24 contre 395 en semaine 23. Le taux de positivité des tests national hebdomadaire est de 1,3% en semaine 24 contre 1,49% en semaine 23. Santé publique France confirme que ce taux a diminué et n'a pas été consolidé comme la semaine dernière. En Outre-mer ce taux est de 20,2% à Mayotte et 21,6% en Guyane, contre 24,9% et 19,2% lors du dernier point.

est de 1,3% en semaine 24 contre 1,49% en semaine 23. Santé publique France confirme que ce taux a diminué et n'a pas été consolidé comme la semaine dernière. En Outre-mer ce taux est de 20,2% à Mayotte et 21,6% en Guyane, contre 24,9% et 19,2% lors du dernier point. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants) est de 4,2 pour 100 000 habitants au niveau national, un chiffre équivalent à la semaine précédente. Les taux d’incidence les plus élevés ont été observés dans les départements de la Meurthe-et-Moselle (22/100 000 h), la Meuse (18/100 000 h) et le Gard (14/100 000 h).

est de 4,2 pour 100 000 habitants au niveau national, un chiffre équivalent à la semaine précédente. Les taux d’incidence les plus élevés ont été observés dans les départements de la Meurthe-et-Moselle (22/100 000 h), la Meuse (18/100 000 h) et le Gard (14/100 000 h). Le bilan des clusters depuis le début du déconfinement est de 239 au 16 juin (hors Ehpad et milieu familial restreint). Il y en avait 193 lors de la semaine 23, ce qui montre une sensible augmentation des foyers de contamination. Cependant, moins d’un tiers des clusters est en cours d’investigation. Parmi ces derniers, 41 % ont une criticité élevée selon Santé Publique France alors que 66% des clusters comporte plus de 5 cas.

depuis le début du déconfinement est de 239 au 16 juin (hors Ehpad et milieu familial restreint). Il y en avait 193 lors de la semaine 23, ce qui montre une sensible augmentation des foyers de contamination. Cependant, moins d’un tiers des clusters est en cours d’investigation. Parmi ces derniers, 41 % ont une criticité élevée selon Santé Publique France alors que 66% des clusters comporte plus de 5 cas. Le R ou nombre de reproduction effectif national calculé à partir des tests PCR est de 0,93 au niveau national en semaine 24 contre 0,73 en semaine 23. Cela signifie qu'actuellement 100 malades vont contaminer en moyenne 93 autres personnes. Ce chiffre est donc en forte augmentation et s'approche de 1. Plusieurs régions sont au-dessus du seuil de vigilance du fait de clusters localisés en cours d’investigation : l'Auvergne-Rhône-Alpes (R=1,02), la Normandie (R=1,14) et l'Occitanie (R=1,51). Le R effectif est également supérieur à 1 en Martinique (R=1,57) du fait d’un dépistage systématique des voyageurs à leur arrivée et en Guyane (R=2,59).

Sur le sol français, l'inquiétude grandit en Normandie. Selon l'ARS, cinq foyers de contamination ont été découverts en quelques jours près de Rouen provoquant une vigilance accrue. Le R0, le taux de reproduction effectif du virus, est particulièrement surveillé après avoir dépassé le seuil de vigilance ce jeudi (1,14). Le seuil d'alerte étant à 1,5, la situation n'est pour le moment pas hors de contrôle. "Cette situation reflète donc une circulation virale réelle mais contrôlée. On peut clairement parler d’une recrudescence de cas" explique l'ARS pour France Bleu. "Cette situation n’est pas normale mais n’est pas non plus préoccupante ou inquiétante. La situation est "surveillée de près, on surveille si d’autres cas apparaissent dans la population en dehors de ces regroupements familiaux." Dans le Val d'Oise, la ville de Sarcelles est également surveillée après la découverte d'une trentaine de cas en moins d'une semaine selon l'ARS Ile-de-France. Une campagne de dépistage a été mise en place. Pour le moment, 7,1% des tests de dépistage effectués se sont révélés positifs, un taux très élevé par rapport à la moyenne de la région qui est de 1,9%. Rien d'inquiétant selon l'ARS. "C'est inquiétant quand on n'a pas d'action à mettre en œuvre. Là, nous l'avons repéré parce que nous cherchions ce type de situation, donc nous ne sommes pas surpris." De son côté, Catherine Hill, épidémiologiste reconnue, ne partage pas forcément cet optimisme auprès du Parisien en pointant l'augmentation des cas depuis quelques jours. "Bien sûr, en France, le nombre de personnes en réanimation a fortement diminué, et le confinement a fait reculer fortement le Covid. Mais je constate que le SARS-CoV-2 circule encore vraiment dans notre pays, avec plus de 400 cas par jour dans les cinq derniers jours. C'est, à population égale, plus de trois fois plus qu'à Pékin !".Lire aussi