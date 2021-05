"Direct. Coronavirus en France : des chiffres toujours encourageants, dernières infos"

13:08 - Que disent les nouveaux scénarios de l'Institut Pasteur ?

L'Institut Pasteur est plutôt confiant quant à l'évolution de l'épidémie du coronavirus en France, mais n'exclut pas la possibilité d'une nouvelle vague de l'épidémie. Voici les conclusions de leur dernière modélisation : "L’accélération de la décrue de l’épidémie et de la vaccination observée ces dernières semaines nous place dans des conditions favorables pour l’été. Pour éviter un risque de rebond épidémique cet été, il est préférable que la décrue actuelle des infections et hospitalisations soit maintenue pendant encore quelques semaines et que le rythme actuel de vaccination soit maintenu ou augmenté. Sous ces conditions, un niveau bas d’infections au démarrage de l’été permettrait d’absorber une hausse possible des infections durant l’été; le relâchement se ferait à un moment où une plus grande proportion de Français auraient été vaccinés. Dans tous les scénarios explorés, s’il y a un rebond lié au variant B.1.1.7 durant l’été, on s’attend à ce qu’il soit plus petit que la 3ème vague de la pandémie."