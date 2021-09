"DIRECT. Coronavirus en France : deuxième jour consécutif avec moins de 10 000 cas"

COVID. Les chiffres du Covid-19 continuent de diminuer. D'après Santé Publique France, le nombre de cas de Covid-19 serait de 9 601 et 47 décès ce samedi 11 septembre 2021. Les infos.

En direct

20:00 - Manifestation anti-pass : quelques heurts à déplorer Samedi, 3 membres des forces de l'ordre ont été blessés légèrement. A Paris, où des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre dès la matinée puis en fin de journée autour du Palais-Royal, on comptait, de source policière à 18h00, 85 interpellations. 19:50 - Manifestations anti-pass : les chiffres du ministère de l'intérieur Les manifestations contre le pass sanitaire ont rassemblé samedi 121.000 personnes sur l'ensemble du territoire, dont 19.000 à Paris, selon un comptage du ministère de l'Intérieur à 18h00. Le ministère de l'Intérieur a recensé 207 rassemblements ou cortèges au total dans tout le pays. La plus forte mobilisation depuis le début du mouvement a eu lieu le samedi 7 août avec 237.000 participants, dont 17.000 à Paris, pour 198 actions, a rappelé le ministère. 19:30 - Les chiffres des manifestations anti-pass Après trois week-ends de baisse, les autorités elles-mêmes ont prédit un sursaut de la mobilisation, coalition hétéroclite d'antivax, de proches des "gilets jaunes", de militants d'extrême droite ou, plus généralement, d'adversaires politiques du gouvernement. Environ 170.000 protestataires étaient attendus dans toute la France, dont 30.000 à Paris, a précisé une source policière à l'AFP. Le ministère de l'Intérieur avait compté 140.000 manifestants samedi dernier et 165.000 la semaine précédente. Ce samedi, selon les préfectures, ils étaient 1.200 à Strasbourg, 1.700 à Rennes et à Vannes, plus de 2.000 à Lyon, 3.000 à Montpellier ou Nice, 2.500 à Toulon et à peu près autant à Bordeaux. 19:10 - Nouvelle mobilisation contre le pass sanitaire en France, les soignants en pointe Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé samedi, pour la neuvième semaine consécutive, dans de nombreuses villes de France pour dénoncer le pass sanitaire, à la veille de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les professions de santé. A Lille, Clermont-Ferrand ou Paris, aides-soignantes, infirmières ou kinés sont venus grossir les rangs des cortèges pour dénoncer cette mesure qui leur sera imposée à partir de mercredi prochain, sous peine d'être suspendus. 19:00 - Monaco: plusieurs centaines de personnes contre le pass sanitaire Pour la troisième fois en une semaine, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue à Monaco, samedi, pour protester contre les mesures sanitaires prises par leur gouvernement face au Covid-19, dans un pays peu habitué aux mouvements sociaux. 18:45 - Angers: plusieurs centaines de faux pass sanitaires délivrés Plusieurs centaines de pass sanitaires frauduleux ont été délivrés suite à une intrusion dans le système informatique de la plate-forme gouvernementale de déclaration des vaccins qui utilisait le nom d'une pharmacie angevine, a-t-on appris samedi auprès du parquet d'Angers. La pharmacie Le Gall d'Angers, autorisée à vacciner et à réaliser des tests PCR et antigéniques, a constaté fin août que le système informatique qui valide les pass sanitaires utilisait les coordonnées de sa pharmacie. 18:05 - Anti-pass : quelques tensions à Paris Quelques incidents ont été signalés à Paris à la mi-journée autour des Champs-Elysées, où les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes pour en interdire l'accès à des manifestants. Plusieurs personnes ont été interpellées, selon une source policière. 16:30 - Les cortèges se sont élancés pour le neuvième acte de mobilisation anti-pass Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus samedi, pour la neuvième semaine consécutive, dans les rues de nombreuses villes de France pour dénoncer le pass sanitaire, à quelques jours de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les professions de santé. Après trois week-ends de baisse, les autorités tablent sur un sursaut de la mobilisation, coalition hétéroclite d'antivax, de proches des "gilets jaunes", de militants d'extrême droite ou, plus généralement, d'adversaires politiques du gouvernement. Environ 170.000 protestataires sont attendus dans toute la France. Le ministère de l'Intérieur avait compté 140.000 manifestants samedi dernier, 165.000 la semaine précédente et 175.000 sept jours plus tôt. Dans la capitale, pas moins de quatre cortèges se sont formés. 16:00 - Obligation vaccinale: nouvelle requête de pompiers devant la CEDH Après un premier rejet fin août, des centaines de pompiers hostiles à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 ont déposé un nouveau recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), cette fois au fond, a annoncé le syndicat à l'origine de la procédure. Au total, 713 soldats du feu professionnels et volontaires, issus de 58 départements et particulièrement du sud de la France, se sont joints à cette requête adressée vendredi à la Cour qui siège à Strasbourg, a indiqué dans un communiqué SUD SDIS, déjà à l'origine de la première requête. 15:00 - Les vaccins protègent contre les formes sévères du Covid liées au variant Delta selon une étude américaine Les personnes entièrement vaccinées ont 11 fois moins de chances de mourir du Covid et 10 fois moins de chances d'être hospitalisées depuis que le contagieux variant Delta est devenu la souche principale du virus aux Etats-Unis, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires américaines. Les données issues de trois articles publiés par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays, soulignent unanimement l'efficacité continue des vaccins anti-Covid contre les formes sévères du virus. LIRE PLUS

Le dernier bilan, daté du vendredi 11 septembre 2021, fait état de 9 601 cas en 24 heures, soit 365 cas de moins qu'hier et 3735 de moins que samedi dernier. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 10 726 cas contre 11 226 hier. 80 décès sont à déplorer en 24 heures, hors Ehpad, soit 23 de moins qu'hier et 14 de moins que vendredi dernier. Enfin, du côté des hospitalisations, 505 admissions ont été recensées, soit 49 de moins qu'hier et 119 de moins comparé à vendredi dernier. 135 admissions en réanimation sont comptabilisées, soit 4 de moins qu'hier et 24 de moins que vendredi dernier. Le bilan détaillé du Covid-19 en France :

6 897 332 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 9 601 de plus

216 993 cas en Ehpad, soit 157 de plus depuis mardi

115 488 décès au total (Ehpad compris), soit 31 de plus

88 776 décès à l'hôpital, soit 75 de plus

26 756 décès en Ehpad, soit 14 de plus depuis mardi

10 018 personnes actuellement hospitalisées, soit 115 de moins

2131 personnes actuellement en réanimation, soit 20 de moins

322 nouveaux admis à l'hôpital et 91 en réanimation

413 880 personnes sorties de l'hôpital, soit 607 de plus

Taux de positivité des tests : 2,26%, soit 0,08 point de moins

Taux d'incidence : 121,22 cas/100 000, soit 7,05 points de moins

Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 35, du 30 août au 5 septembre, la circulation du coronavirus en France diminue toujours sur l'ensemble du territoire et tend à s'améliorer dans les Outre-mer même si la situation reste encore préoccupante notamment à Mayotte. En métropole, c'est en région PACA et Occitanie que les indicateurs sont les plus élevés et ne baissent pas.

En métropole, les taux d'incidence restent élevés , notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. À l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 137 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente.

Le variant Delta du Covid-19 reste majoritaire en France. La mutation a été détectée dans 98,3% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 17 août.

La mutation a été détectée dans 98,3% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 17 août. Les hospitalisations sont en diminution en semaine 35, avec 20% de personnes hospitalisées en moins sur cette période, soit un bilan de 4 248 patients Covid-19 à l'hôpital, dont 1 022 en services de soins critiques (baisse de 14%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.