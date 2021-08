"DIRECT. Coronavirus en France : plan blanc en Corse, reconfinement en Guadeloupe, les dernières actus"

COVID. La crise sanitaire n'en finit pas de se propager sur tout le territoire français. Les îles sont particulièrement touchées : la Corse a déclenché un plan blanc, alors que la Guadeloupe s'apprête à revivre un confinement. En Martinique et à la Réunion, celui-ci a déjà fait son retour la semaine dernière.

17:55 - En Corse, "l'épidémie galope" [FIN DU DIRECT] Ce mardi 4 août 2021, le docteur François Agostini, président de l'antenne corse de la CSMF (Confédération des Syndicats Médicaux Français) est intervenu à l'antenne de LCI pour évoquer le plan blanc qui a été déclenché dans l'après-midi sur l'île. Il le justifie en raison d'une nécessaire prise en considération de la flambée épidémique sur l'île de beauté et explique que "l'épidémie galope, et les taux d'incidence sont très préoccupants". Afin de lutter contre la progression croissante des hospitalisations, il faut soulager le personnel très éprouvé, et développer, quand c'est possible, les hospitalisations à domicile. Il analyse l'arrivée de cette nouvelle vague sous le prisme du retour des beaux jours, couplé aux "arrivées massives de l'extérieur".

17:36 - La France envoie 200 000 doses en Arménie Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé sur son compte Twitter l'envoi de 200 000 doses de vaccin à Erevan "dans les prochaines semaines", "dans un esprit d'"amitié" et de "solidarité", rapporte LCI. Dans le pays d'Aznavour et des Kardashian, seules 172 000 doses ont été injectées jusqu'ici, et seulement 1,7% des quelque 3 millions d'habitants du pays sont complètement vaccinés, détaille le média.

17:24 - Les militaires sont arrivés en Martinique Indispensable soutien aux personnels soignants de l'île aux fleurs, les militaires métropolitains venus leur porter main forte sont arrivés sur le sol martiniquais ce mardi 3 août 2021. Ils vont intervenir dans un contexte de crise sanitaire sans précédent afin d'augmenter "la capacité d'accueil en réanimation" au CHU de Fort-de-France, la capitale de ce département qui est actuellement le plus touché de France avec un taux d'incidence qui s'élève à 750 pour 100 000 habitants dès lors que la moyenne française est de 225 cas pour 100 000 habitants.

16:50 - Une troisième dose, mais pour qui ? Jamais deux sans trois. Alors que plusieurs pays dont Israël et l'Allemagne ont d'ores et déjà tranché sur la question de l'injection d'une troisième dose pour certaines franges de leur population, il se pourrait qu'un arbitrage similaire se fasse dans l'Hexagone, dans le courant de la semaine prochaine. C'est en tout cas ce qu'a annoncé, ce mardi 04 août 2021, le ministère de la Santé : "On commence à avoir un consensus scientifique" concernant un possible "affaiblissement des réflexes immunitaires" chez certaines personnes "autour de neuf mois après la première injection, et donc il sera possiblement nécessaire de revacciner un certain nombre de personnes de type résidents d’Ehpad, personnes de plus de 80 ans, personnes à très haut risque de forme grave, dès neuf mois après leur première injection, ce qui possiblement pourrait avoir lieu dès septembre", détaille le point hebdomadaire du ministère de la Santé repris par le Parisien.

16:13 - Tension maximale dans les hôpitaux martiniquais Département français le plus touché par la résurgence de cas liés au Covid-19 en France, la Martinique a bien du mal à faire front. Hier, ce sont 198 nouvelles hospitalisations dont 37 en réanimation qui ont été enregistrées par l'Agence régionale de santé (ARS) du département. Même si la France métropolitaine a envoyé du renfort en envoyant notamment du personnel et du matériel, "dès que les lits supplémentaires seront opérationnels, ils seront tout de suite utilisés", explique le docteur Bouste, chef du service des urgences au CHU de Fort-de-France. Dans ce département insulaire, la vaccination dépasse à peine les 15% (16% pour être plus juste) alors que les régions métropolitaines ont des taux supérieurs à 50% (53% au total). Enfin, la cheffe de service réanimation du même hôpital de l'île aux fleurs confirme que le "pourcentage de personnes non vaccinées en réanimation, c'est 100%".

15:52 - Plan blanc régional déclenché par l'ARS de Corse Deuxième département le plus touché par la résurgence des cas de coronavirus sur le territoire français après la Martinique, l'île de Beauté n'a eu d'autre choix que de déclencher un plan blanc ce mardi 3 août 2021. Sa mise en place aura pour effet de "mobiliser immédiatement les moyens en cas d'afflux de patients pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle", explique Corse Matin, alors qu'hier, l'hôpital de Bastia était au bord de la saturation. Enfin, dans les prochaines heures, le préfet de Haute-Corse devrait s'exprimer sur les nouvelles mesures qui seront mises en place pour freiner la propagation du virus sur l'île.

15:15 - Le gouvernement souhaite accélérer la vaccination des demandeurs d'asile et réfugiés précaires Afin de poursuivre sa lutte contre la propagation du coronavirus en France, l'exécutif cible désormais les demandeurs d'asile et les réfugiés précaires. En pointant spécifiquement ces populations fragiles, il souhaite atteindre un objectif fixé le 5 juillet dernier visant à "tous les vacciner d'ici fin août". Même si des efforts importants ont été déployés "des freins à la vaccination subsistent", expliquent Olivier Véran et Marlène Schiappa en évoquant notamment "la barrière de la langue" et le "peu d'équipement informatique disponible dans les foyers et centres pour prendre rendez-vous en ligne".

14:46 - Bercy justifie la hausse du prix des vaccins Après l'annonce de la hausse du prix des vaccins des laboratoires Pfizer et Moderna, le ministère de l'Economie justifie ce 3 août 2021 cette augmentation qui serait un "élément cardinal des contrats". Et de poursuivre : "Il y a des clauses spécifiques dans les contrats signés avec les laboratoires : plus les volumes sont importants, moins le prix l'est. Plus on veut être livré tôt, plus le prix est élevé. Plus le plan variant est important et engageant pour le laboratoire, plus le prix est important". Aussi, d'après les propos rapportés par LCI, "si un laboratoire développe un nouveau vaccin au titre des nouveaux variants, notamment pour un rappel vaccinal, la mise en production de ces nouveaux vaccins est plus onéreuse. Cette flexibilité pour améliorer le niveau de protection se paye".

14:24 - Encore plus de quatre millions de doses injectées en une semaine C'est un record qui dure. Après avoir réalisé 4,8 millions de vaccinations en l'espace d'une semaine après les annonces du 12 juillet, nouvel exploit hebdomadaire en France, 4,3 millions de vaccinations pour la semaine suivante (la semaine dernière donc). Selon le ministère de la Santé, cela représente un "très bon niveau", même si ce n'est pas "autant" que les stocks le permettaient.

13:44 - Plus de 50% des adultes complètement vaccinés en Europe Selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des sources officielles diffusé ce mardi 3 août 2021, la population européenne adulte serait désormais vaccinée à hauteur de plus de 50%. En d'autres termes, cela veut dire que 223,8 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin en Europe, une seule s'ils ont guéri du Covid-19.

13:20 - En Martinique, un vaccinodrome et une pharmacie ont été incendiés Au lendemain de l'instauration d'un nouveau couvre-feu dans le département d'Outre-mer, des affrontements entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre ont éclaté samedi soir à Fort-de-France. Un hypermarché a été pillé et une pharmacie a été incendiée, trois personnes ont été interpellés. Sur l'île aux fleurs, la population reste très vaccino-sceptique et c'est d'ailleurs le faible taux de vaccination qui a, selon plusieurs experts, conduit à un inéluctable reconfinement. De plus, la particularité de ce territoire insulaire conduit les autorités à rester très vigilants car les hôpitaux saturent rapidement en raison du nombre restreint d'infrastructures. Par ailleurs, un Module militaire de réanimation a été dépêché par les armées pour renforcer le CHU de Fort-de-France afin de répondre à la forte tension épidémique liée au Covid-19, relaie Le Parisien.