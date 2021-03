"Direct. Coronavirus en France : plus de 300 nouveaux morts, une situation inquiétante"

CORONAVIRUS. Alors que les mesures restrictives ont été étendues à toute la France afin de lutter contre l'épidémie, actuellement à un niveau critique, 303 décès liés au Covid-19 ont été recensés en 24 heures. Le nombre de nouveaux cas est particulièrement élevé ce mercredi.

23:18 - Un cluster à l'EHPAD de Biscarrosse Une campagne de dépistage collectif au sein de l'EHPAD Léon Dubédat de Biscarrosse (Landes) a permis de détecter plusieurs cas de personnes atteintes du coronavirus, formant un cluster, comme le rapporte France Bleu Gascogne ce mercredi 31 mars. Au total, 14 cas positifs de Covid-19 ont été recensés parmi les résidents et huit parmi le personnel, soit 22 cas au total.

23:00 - En Haute-Loire, des mousses de protection innovantes pour transporter les vaccins Depuis un mois, les équipes médicales qui interviennent dans les centres de vaccination Covid-19 de Haute-Loire, mais aussi à domicile, transportent leurs flacons et seringues dans des boîtes renforcées par des supports en mousse, rapporte France Bleu. Ces supports ont été conçus spécialement pour cet usage par une entreprise de la Loire (Jacky Mousse), comme le rapporte le média. Ces supports servent à transporter "un, deux, trente ou cinquante flacons" jusqu’à des centres de vaccination temporaires dans des petites communes, ou encore pour la vaccination à domicile des personnes âgées, comme cela s'est fait ces dernières semaines dans l’Yssingelais, détaille France Bleu.

22:40 - Un nouveau variant du Covid-19 découvert à Créteil Mardi 30 mars au soir, les équipes du laboratoire de virologie et de la plateforme "Génomiques" de l’hôpital Henri-Mondor AP-HP ont annoncé avoir découvert un nouveau variant du coronavirus, baptisé du nom de l’hôpital, "Henri Mondor". Ce variant, d’abord détecté au sein d’un cluster de soignants, se serait propagé en Île-de-France, dans le sud-est et dans le sud-ouest de la France, rapporte Le Parisien. Pour l’heure, les analyses sont toujours en cours pour déterminer sa contagiosité et sa dangerosité.

22:20 - Pas "d’échappement majeur" du variant breton du coronavirus Un nouveau variant du Covid-19 a été détecté au début du mois de mars à l'hôpital de Lannion, dans les Côtes-d’Armor, comme le rappelle France Bleu. Ce mercredi 31 mars, les premiers résultats de l'enquête flash montrent que le virus ne se propagerait pas de façon importante, précise le média. Pas moins de 662 tests Covid-19 positifs ont été envoyés à l'institut Pasteur pour être analysés. Le variant n'a pas été détecté dans les 518 premiers échantillons examinés. Il reste 144 séquençages à réaliser, détaille France Bleu. Depuis sa découverte, treize patients ont été contaminés par le variant breton du coronavirus, dont sept sont décédés.

22:00 - Le centre de vaccination du Stade de France ouvert "a minima" six mois Dès le 6 avril prochain, un grand centre de vaccination contre le Covid-19 ouvrira au Stade de France à Saint-Denis, comme le rapporte franceinfo. La directrice de l'infrastructure à annoncé ce mercredi 31 mars qu'il sera ouvert "a minima" durant six mois, avec pour objectif, 10 000 injections du vaccin anti coronavirus par semaine. "Les quatre premières semaines seront concentrées sur les primo-vaccinations, et l'objectif est de monter en puissance", a indiqué Alexandra Boutelier, dont les propos sont rapportés par nos confrères. Le centre sera ouvert six jours sur sept, du lundi au samedi, de 09H00 à 20H00 ou 21H00.

21:45 - L’hôpital de Carcassonne face à un assaut épidémique L'établissement compte actuellement trente hospitalisations pour cause de coronavirus, comme le rapporte L’Indépendant. Un nombre qui a bondi depuis le début de la semaine. Le média précise que si la situation est plutôt stable à l'hôpital de Narbonne, son homologue de l'Ouest audois enregistre depuis le début de la semaine une forte recrudescence de patients Covid-19.



21:30 - Des produits de première nécessité pour les enfants des familles fragilisées Pour aider les tout-petits dont les parents sont fragilisés par la pandémie de Covid-19, le secrétariat d'État à l'Enfance a annoncé, ce mercredi 31 mars, une distribution de produits de première nécessité d'ici l’été, indique CNews. Cette initiative, baptisée "Urgence premiers pas", bénéficiera à 50 000 enfants français. Concrètement, les familles recevront un kit composé de trois paquets de couches, un liniment et un paquet de lingettes, un flacon de savon pour le bain, trois boîtes de lait en poudre et 60 petits-pots, précise le média.

21:15 - Quelle influence de la météo sur le coronavirus ? S’il n’existe pas encore aujourd’hui de consensus concernant les conditions météorologiques propices à la propagation du Covid-19, les épidémiologistes s’accordent néanmoins sur une fourchette de températures basses, comprises entre 2 et 9 degrés, ainsi qu’une hygrométrie, à savoir le taux d’humidité dans l’air, relativement élevée (60 % à 90 %), détaille Ouest-France.

21:00 - Où en est la vaccination contre le coronavirus en Occitanie ? En Occitanie, depuis le début du mois de janvier, plus d’un million de doses du vaccin contre le Covid-19 ont déjà été administrées, comme le rapporte Centre Presse Aveyron.fr. Les bénéficiaires d’une première injection de vaccin représentent désormais 12,6% de la population ; 23% des personnes de 65 à 74 ans, 58% des plus de 75 ans et 94,3% des résidents des 880 Ehpad et Unités de soins de longue durée de la région, précisent nos confrères.

20:40 - En Aveyron, 15% de la population vaccinée contre le coronavirus En Aveyron, d'après les dernières données de l'Agence régionale de santé (ARS), publiées lundi 29 mars, 15 % de la population du département (sur 279 206 habitants) a reçu une première injection du vaccin contre le coronavirus. CentrePresse.fr précise que 62 % des 75 ans ou plus ont reçu une première injection. De plus, 21 % des personnes de la tranche de 65 à 74 ans ont reçu une première dose. La vaccination contre le Covid-19 va connaître une accélération ces prochains jours.

20:22 - Une réouverture des lieux de culture à partir de mi-mai Dès la mi-mai, des lieux de culture devraient être rouverts, ainsi que des terrasses, comme l’a déclaré le président durant son allocution. Entre mi-mai et le début de l’été, une réouverture progressive sera prévue pour les loisirs, l’événementiel, les cafés et restaurants.

20:22 - Tous les Français pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir de mi-juin À partir du 16 avril, les premiers rendez-vous pour les vaccinations anti coronavirus seront accordés aux personnes entre 60 et 70 ans. Le 15 mai marquera le début des vaccinations pour les personnes de 50 à 60 ans. Enfin, à partir de la mi-juin, toute la population française pourra se faire vacciner.

20:20 - 250 000 professionnels de santé prêts à vacciner contre le coronavirus "L’objectif est de vacciner ceux qui en ont le plus besoin (…) c’est la garantie de notre efficacité", a déclaré le président. Pour les vaccins Pfizer et Moderna, 1 700 centres ont ouvert. Pour les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, 250 000 professionnels de santé sont prêts à participer à cet effort national.

20:14 - Les écoles fermées durant trois semaines Concernant les écoles, le président a décidé de "prendre ses responsabilités". En conséquence, les écoles seront fermées durant trois semaines. La semaine prochaine, les cours se feront à la maison, excepté pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, ainsi que pour les enfants en situation de handicap. À partir du 12 avril, la France entière sera placée en vacances de printemps. La rentrée aura lieu pour tous le 26 avril, à distance pour les collèges et lycées. Ces derniers reprendront en présentiel à partir du 3 mai.

20:11 - Les mesures étendues à toute la France Afin de maîtriser la pandémie de Covid-19, "notre capacité sera portée à plus de 10 000 lits", a affirmé Emmanuel Macron. "Les mesures qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée seront étendues à tout le territoire métropolitain, dès ce samedi soir et pour quatre semaines", a-t-il rajouté. Le couvre-feu à 19 heures sera maintenu partout. Le télétravail sera systématisé. Les commerces seront fermés selon la liste déjà définie. Sauf motif impérieux, les déplacements inter-régionaux ne seront pas tolérés après le 5 avril. Enfin, il n’y aura pas de déplacement en journée au-delà de 10 km du domicile sauf motif impérieux.

20:07 - "Un virus plus contagieux et plus meurtrier" "Le virus est plus contagieux et aussi plus meurtrier", a détaillé le président. 44% des patients en réanimation ont aujourd’hui moins de 65 ans, a-t-il tenu à rappeler. Les efforts étant actuellement "trop limités" malgré le couvre-feu, le chef de l’État a tenu à fixer "un nouveau cadre pour les mois à venir".

20:05 - Emmanuel Macron : "Nous avons bien fait" "Si nous restons unis, solidaires, si nous savons dans les prochaines semaines nous organiser, alors nous verrons le bout du tunnel. J’appelle à la mobilisation de chacun pour ce mois d’avril où beaucoup se joue (…) Sécurité, équilibre, responsabilité, ce sont ces trois principes qui nous ont conduits fin janvier à privilégier le renforcement de cette stratégie. Là où nos amis Italiens en sont à leur quatrième confinement, nous avons gagné des jours précieux de liberté, des jours pour l’éducation de nos enfants, sans jamais perdre le contrôle de l’épidémie. Nous avons donc, je crois, bien fait", a notamment déclaré Emmanuel Macron à propos de l’évolution de l’épidémie de coronavirus.

20:01 - Le président Emmanuel Macron s’exprime Face à la troisième vague de l'épidémie de coronavirus en France, le chef de l’Etat démarre son allocution. Suivez le discours d'Emmanuel Macron en direct.

20:00 - Les Normands de plus de 75 ans à risque peuvent se faire vacciner à domicile Le directeur de l’Agence régional de santé (ARS) a indiqué que depuis mercredi 31 mars, tous les Normands âgés de plus de 75 ans, non encore vaccinés contre le Covid-19, commencent à être contactés individuellement par téléphone. Tendance Ouest rapporte que des transports à la demande peuvent être mis en place pour les conduire vers les centres de vaccination anti coronavirus. Pour les cas les plus graves, qui seraient difficilement transportables, nos confrères précisent que des équipes mobiles pourront venir les vacciner chez eux. Une équipe mobile de sapeurs-pompiers, dédiée à ces vaccinations de proximité, est en train d’être mise en place.