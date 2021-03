"DIRECT. Coronavirus en France : une date pour "la vie normale", polémique à Marseille... Les actus Covid"

CORONAVIRUS. La tendance épidémique est encore très mauvaise sur l'ensemble de la France, notamment dans des départements qui ne sont pas reconfinés. A Marseille, le non respect des règles sanitaires lors d'un carnaval pourraient avoir des conséquences.

10:27 - AstraZeneca réaffirme qu'il n'augmente pas le risque de caillots Le laboratoire AstraZeneca a affirmé ce lundi que l'efficacité de son vaccin monte à 79% et n'augmente pas le risque de formation de caillots sanguins, les résultats sont issus d'une étude et d'essais cliniques menés aux Etats-Unis. Le groupe pharmaceutique insiste sur le cas des personnes âgées de plus de 65 ans pour qui l'efficacité dépasse les 80%. Le sérum pâtit toujours des suspensions et des suspicions de thromboses malgré les avis favorables des autorités sanitaires internationale et européenne.

10:05 - "Ce n'est pas une bonne idée" de vacciner tous les volontaires sans distinction Ne plus tenir compte de l'âge et vacciner tous les volontaires "n'est pas une bonne idée" selon Alain Fischer. "La priorité c'est vraiment (...) d'abord de protéger les personnes les plus fragiles qui sont susceptibles d'être hospitalisées, d'aller en réanimation et de décéder plus que d'autres. La priorité c'est de sauver ces vies et protéger autant qu'on le peut notre système hospitalier", a précisé le professeur au micro de RMC. La requête d'Anne Hidalgo, de vacciner tous les volontaires sans distinction d'âge ou de problèmes de santé ne devrait pas trouver suite.

09:31 - Une pédopsychiatre alerte le mal-être des enfants Angèle Consoli, pédopsychiatre et membre du Conseil scientifique s'est exprimée ce lundi matin au micro de France Inter. Pour la praticienne, la situation sanitaire doit appeler les parents à bien identifier chez tous les enfants des signes de mal-être. "Dans le champ de la petite enfance (de 0 à 3 ans), il y a aussi une vigilance à avoir. [...] Certaines attitudes doivent alerter les parents : un changement de comportement (...) Si l’enfant est plus irritable, plus colérique, plus explosif, ou plus en retrait, qu’il s’isole". "Les difficultés que vont rencontrer les parents ont un impact direct sur la dynamique familiale et sur le bien-être de leurs enfants". Et de confirmer une "augmentation des symptômes dépressifs chez les moins de 15 ans".