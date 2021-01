"DIRECT. Coronavirus en France : les nouveaux cas bondissent, les hôpitaux toujours sous pression"

COVID FRANCE. Dans son dernier point épidémiologique, Santé publique France révèle que les nouveaux cas de contaminations ont bondi, surtout chez les moins de 20 ans. A l'hôpital, la pression se poursuit.

11:25 - 30 millions de cas diagnostiqués en Europe Au 15 janvier, plus de 30 millions de cas de Covid-19 ont été recensés en Europe, selon un décompte effectué par l’AFP. Avec 2 851 670 cas et 69 313 décès, la France se place en troisième position des pays les plus touchés, après la Russie (3 520 531 cas) et le Royaume-Uni (3 260 258 cas). 11:16 - Le nombre de nouveaux cas en hausse Au niveau national, en semaine 1, 1 953 125 personnes ont été testées pour le coronavirus (contre 1 789 074 fin décembre, soit + 9 %). Au total, 126 022 nouveaux cas confirmés ont été rapportés par Santé publique France. Un nombre en hausse par rapport à celui de la semaine 53 (dernière semaine de décembre) où 97 025 nouveaux cas avaient été rapportés, soit + 30 %. 11:05 - Le point sur les interventions SOS Médecins En semaine 01 (du 04 au 10 janvier 2021), semaine de rentrée scolaire, 2 750 actes médicaux pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés par les associations SOS Médecins, rapporte Santé publique France dans son point épidémiologique. La majorité des interventions était enregistrée en Île-de-France (16%), Auvergne-Rhône-Alpes (14%), Provence-Alpes-Côte d'Azur (12%), Nouvelle-Aquitaine (11%) et Hauts-deFrance (10%). 10:54 - Le variant anglais diagnostiqué dans le Var et les Alpes-Maritimes L’Agence régionale de santé a confirmé jeudi que les premiers cas du variant anglais du coronavirus ont été détectés dans le Var et les Alpes-Maritimes, rapporte Var-Matin. "Pour l’instant, aucun cas dans les Alpes-Maritimes ou le Var n’a requis de mesures complémentaires. À Fréjus par exemple, on est sur de l’habitat individuel et ce sont des gens qui ont été très responsables dans leur approche et très précautionneux", a précisé le directeur adjoint de l’ARS. 10:43 - Augmentation des contaminations chez les moins de 20 ans Selon les données de Santé publique France, communiquées dans son dernier point épidémiologique hebdomadaire, le nombre de cas confirmés a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge, mais de façon plus marquée chez les 0-19 ans (+46%). 10:32 - Le variant sud-africain détecté en Île-de-France La Direction générale de la santé a annoncé jeudi que deux clusters à risque liés au variant sud-africain du Covid-19, nommé "501.V2" ont été identifiés en France, dont un en région parisienne. Cette souche a été détectée chez une personne revenant d’un voyage au Mozambique et résidant dans le département du Val-de-Marne. 10:21 - La circulation du virus toujours à "un niveau élevé" en France Jeudi soir, le Premier ministre, Jean Castex, a indiqué que les fêtes de fin d’année n’ont pas provoqué la "flambée épidémique" redoutée. Pour autant, dans son point épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France souligne "une progression de la circulation du covid à un niveau élevé en France". Dans le détail, un total de 18 003 cas confirmés a été rapporté en moyenne chaque jour durant la première semaine de janvier. 10:06 - "Vacciner ne va pas servir à créer une immunité collective" Invité sur le plateau de LCI, l'épidémiologiste Martin Blachier s'est exprimé sur la vaccination, qui commence à prendre de l'ampleur en France. Mais selon lui, on se trompe lorsque l'on affirme que le vaccin va permettre d'atteindre l'immunité collective. "Je crois que vacciner ne va pas servir à créer une immunité collective, mais surtout à protéger les personnes les plus vulnérables", a-t-il expliqué, se disant confiant "sur le fait que les Français se vaccinent". "Selon des études, 30% des Français ne seront pas vaccinés, en majorité des jeunes, c'est plutôt rassurant", a ajouté Martin Blachier.

D'après le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France, communiqué ce jeudi 14 janvier, plus de 21 000 nouvelles personnes ont été contaminées au Covid-19, un chiffre particulièrement élevé depuis plusieurs jours. 282 personnes sont mortes des suites du virus dans les dernières 24 heures. Dans les hôpitaux, 25 017 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 248 de plus en 24 heures, tandis que les réanimations sont en augmentation de quinze patients, avec 2 726 personnes dont les symptômes sont les plus graves. 70 000 personnes ont été vaccinées aujourd'hui. Voici tous les chiffres :

2 851 670 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 21 228 de plus

69 313 décès au total (Ehpad compris), soit 282 de plus

48 310 décès à l'hôpital, soit 282 de plus

25 017 hospitalisations en cours, soit 248 de plus

2 726 personnes actuellement en réanimation, soit 15 de plus

1 685 nouveaux admis à l'hôpital (-104) et 206 en réanimation (-2)

206 802 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 130 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

