"DIRECT. Confinement en France : des alternatives à un reconfinement total ?"

Elisabeth Borne, tout juste remise du Covid-19 a indiqué ce matin au micro d'Europe 1 : "Le gouvernement est très attentif à la situation. On n'hésitera pas à prendre des mesures plus restrictives pour casser la dynamique de l'épidémie et protéger les hôpitaux et les soignants". Les propos suggèrent que de nouvelles restrictions, un renforcement des mesures, un élargissement du périmètre dans lequel elles sont appliquées ou peut-être un confinement sont dans les tiroirs de l'exécutif.

11:19 - Le renforcement des restrictions divise Emmanuel Macron et Jean Castex

Confinement ou non ? La question se pose au sein de l'exécutif et deux idées s'affrontent. D'un côté, Jean Castex et Olivier Véran, responsables chaque semaine d'annoncer et de defendred une fois des nouvelles mesures et d'autres fois le statu quo décidé par le gouvernement. Les deux ministres soutiennent que la situation n'est plus sous contrôle, selon Europe 1. Un conseiller aurait confiné au média : "On joue avec le feu... Les Français ne nous pardonneront jamais si on voit à la télévision un médecin qui explique faire le tri entre les patients à soigner. [...] On ne comprend plus la stratégie de ne pas reconfiner." De l'autre, Emmanuel Macron qui mise tout sur la campagne de vaccination et espère qu'elle permettra d'éviter un confinement, l'objectif que se fixe le chef de l'exécutif depuis le début de l'année.