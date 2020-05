Dépistage du coronavirus : qui peut être testé ?

Un nouvel indicateur permet de connaître le taux de positivité des tests diagnostics du Covid-19.

[Mis à jour le 28 mai 2020 à 16h55] Lors du "Point de situation Covid-19 du 27 mai 2020", la Direction générale de la Santé a publié les premiers "résultats du système d'information de dépistage (SIDEP)". Il apparaît un "taux de positivité des tests de 2,3%." Aussi, dans un entretien au Figaro, Daniel Lévy-Bruhl, responsable de l'unité infections respiratoires et vaccination chez Santé publique France, a annoncé : "Nous allons avoir dès jeudi un nouvel indicateur très prometteur de suivi des activités de test." A partir de la base de données SIDEP, trois indicateurs ont été définis : "le nombre de tests effectués rapportés à la population, le nombre de tests positifs rapportés à la population et le taux de tests positifs." L'épidémiologiste a souligné : "Cela nous permettra de suivre l'évolution de l'épidémie plus finement et plus précocement."

Chaque semaine, depuis le déconfinement, 50 000 tests diagnostics du Covid-19 sont réalisés sur le territoire national. Toutefois, le syndicat de médecins MG France regrette des lenteurs dans la délivrance des résultats des tests PCR. Sur la semaine du 11 au 17 mai, le syndicat a révélé que sur 2 000 médecins seuls 55% ont reçu les résultats des tests en moins de 24h. Ce retard "compromet l'efficacité des mesures de protection et le traçage des contacts ", a déploré le syndicat dans un communiqué.

À ce jour, sont concernées par ces dépistages : les personnes symptomatiques (difficultés respiratoires, fièvre, toux, fatigue inhabituelle, maux de tête, courbatures, maux de gorge, perte de goût ou d'odorat) ; les "cas contacts" ; les personnes "à risque" et le personnel des structures collectives. En fonction de votre situation il vous sera demandé une ordonnance. Une fois le prélèvement effectué, les résultats vous seront communiqués sous 24 heures en moyenne. Retrouvez les centres de dépistage à proximité de votre domicile sur le site Internet sante.fr ou sur l'application Essence&Co.