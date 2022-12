Test PCR pour Noël 2022 : quand et où le faire ? Gratuitement ?

Alors que l'hiver s'installe et que les fêtes de fin d'année approchent, le nombre de personnes testées au Covid-19 augmente tout comme le nombre de cas. Retour sur les règles en matières de tests.

Alors que les chiffres du Covid augmentent rapidement à l'approche de l'hiver, le meilleur outil de dépistage reste le test PCR. Plus fiable, il est vivement recommandé pour confirmer le résultat d'un test antigénique ou un autotest. Le 4 décembre près d'un test - PCR ou antigénique - sur trois était positif (28%) sur 195 270 personnes testées a indiqué le Monde.

Le test PCR reste le moyen de référence pour déterminer si une personne est positive ou non au Covid, car ces tests sont plus fiables. Mais le temps d'attente reste plus long - environ 24h - par rapport au test antigénique qui ne prends que quelques minutes. La formule du test antigénique a tout de même un avantage puisqu'elle "permet de réduire les délais de prise de rendez-vous et de retour des résultats" indique le site Santé.

Quand se faire tester ?

Il existe plusieurs motifs pour se faire tester. Tout d'abord si l'on a été en contact avec une personne positive, il faut attendre minimum 2 jours pour se faire tester après le contact avec la personne positive. Ensuite si une personne présente des symptômes proches du Covid-19, il faut se faire tester immédiatement.

Le site de l'Assurance Maladie précise que "le test de référence RT-PCR peut être réalisé pour toutes les situations : avec ou sans signe de la maladie, cas contact ou non... Il permet de confirmer un test antigénique ou un autotest positifs".

Où se faire tester ?

Le site internet Santé présente les points de test (RT-PCR et antigéniques) sur l'ensemble du territoire français. Sont ainsi recensés plus de 45 000 lieux de dépistages dont les laboratoires, pharmacies, médecins, etc.

Combien coute un test ?

Depuis octobre 2021, les tests ne sont plus automatiquement remboursés. Par contre, ils restent gratuits pour la personne testée sur présentation de la carte vitale (mais aux frais de l'Assurance Maladie) sous certaines conditions, selon le site de l'Assurance Maladie :

pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement de moins de 6 mois d'une précédente infection au Covid ou d'une contre-indication à la vaccination ;

pour les personnes mineures ;

pour les personnes identifiées comme cas contact à risque (sur présentation d'un justificatif comme un sms, ou contact tracing de l'appli TousAntiCovid...) ;

pour les personnes concernées par des campagnes de dépistage collectif, organisées par les Agences régionales de santé ou au sein des établissements de l'Éducation nationale ;

pour les personnes ayant une ordonnance en cas de symptômes ;

ou en cas d'un autotest ou test antigénique positif (sur présentation du test).

Si vous n'êtes pas dans l'une de ces situations, le test effectué sera payant et non pris en charge par l'Assurance Maladie. Voici alors les différents tarifs selon les types de test :