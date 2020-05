Déconfinement : nouvelle carte, parcs ouverts, mais attention aux déplacements de 100 km ce week-end

DECONFINEMENT - Un premier week-end de liberté? La deuxième phase du déconfinement débute ce mardi 2 juin, mais quelques assouplissements sont déjà prévus pour ce long break de la Pentecôte. Les déplacements à plus de 100 km restent en revanche interdits...

L'essentiel

Le déconfinement va s'accélérer ce week-end mais aussi et surtout mardi en France. Le gouvernement a donné son feu vert à la levée de nombreuses restrictions, notamment la suppression de la limite des déplacements à plus de 100 km du domicile, la réouverture des lycées, des cafés-restaurants et des parcs. Sur la carte de déconfinement renouvelée, aucun département n'est en zone rouge, mais ceux de l'Ile-de-France, la Guyane et Mayotte sont en orange. Le déconfinement y sera donc "un peu plus prudent que dans le reste du territoire", a précisé le Premier ministre Edouard Philippe. Cet assouplissement a été rendu possible par les "bons résultats" sur le front de l'épidémie de coronavirus en France, à commencer par la baisse continue, depuis le 9 avril, du nombre de malades soignés en réanimation.

Si les parcs sont de nouveau accessibles au public dès ce week-end, attention : l'interdiction de déplacement plus de 100 km reste en vigueur. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a fait appel ce vendredi "à la responsabilité et au civisme" des Français pendant ce week-end de la Pentecôte. Sur RTL, il a assuré qu'il y aurait "encore des contrôles", tout précisant que "l'objectif n'a jamais été de sanctionner les Français par des procès-verbaux, mais de les protéger". Suivez en direct la mise en place des nouvelles mesures de déconfinement.

