BTS 2021 : pas de contrôle continu, c'est confirmé

Bien que de nombreux étudiants de BTS en France dénoncent la perspective d'examens en présentiel en mai, ceux-ci sont maintenus par le gouvernement. Date, rattrapage de juillet... Les infos clés.

[Mis à jour le 22 avril 2021 à 20h26] Les épreuves de BTS (Brevet de technicien supérieur) sont maintenues en présentiel dans leur intégralité, a annoncé le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer lors de la conférence de presse du 22 avril, après avoir fait cette même annonce pour le brevet des collèges. "J'ai bien compris qu'il y avait parfois un malaise pour certains d'entre eux, qui se sentent parfois mal préparés du fait des circonstances (...) Les épreuves de BTS prévues au mois de mai auront lieu, mais pour ceux qui ne pourraient pas parce qu'ils seraient malades ou qui échoueraient à cette épreuve, il y a une session de rattrapage au début du mois de juillet", a-t-il rappelé.

Depuis début mars, les étudiants de BTS en France s'indignaient via le hashtag #BTSCONTROLE CONTINU. Ils étaient nombreux à se sentir oubliés du gouvernement, après presque un an de cours en ligne, relève le site spécialisé L'Etudiant. Andréa Masson, l'une des porte-parole du mouvement, avait notamment mis en ligne sur Facebook le 9 mars une vidéo résumant la situation des étudiants en BTS. Une pétition relayée sur Twitter appelait également à l'instauration d'un contrôle continu pour les épreuves de mai prochain. Avant l'annonce de maintien du BTS en présentiel par le gouvernement le 22 avril, elle avait récolté plus de 75 000 signatures.

L'an dernier, l'ensemble des épreuves finales avait été annulées

L'an dernier, tout comme les élèves de troisième, de première et de terminale ainsi que de BEP et de CAP, ceux de BTS (Brevet de technicien supérieur) ont vécu une fin d'année scolaire inédite, sur fond de crise sanitaire du Covid-19. Les modalités d'évaluation avaient en effet été adaptées, avec l'annulation de l'ensemble des épreuves finales (écrites et orales) du BTS 2020, remplacées par une évaluation en contrôle continu, ou son report au mois de septembre, en fonction des situations des candidats. Une décision que les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur avaient annoncée le 7 avril. Les dates des épreuves communes du BTS 2020 s'étalaient initialement les 11, 12 et 13 mai 2020, et pouvaient durer selon les spécialités jusqu'au 15 mai.

Retrouvez les infos clés du BTS 2021 dans cette page, en naviguant via le sommaire ci-dessus. Au fil de la publication du résultat du BTS 2021, de juin à septembre, les listes d'admis au Brevet de technicien supérieur sont consultables gratuitement sur notre page, par académies et par villes.

Les épreuves écrites du BTS sont prévues en présentiel et doivent débuter lundi 10 mai. L'an dernier, ces épreuves ont été remplacées par du contrôle continu quand c'était possible, et avaient sinon eu lieu en septembre.

Environ trois semaines avant le passage des épreuves, les élèves reçoivent traditionnellement les informations sur les dates et lieux de passage desdites épreuves (lycée ou centres d'examens) via une convocation qui leur est envoyée à domicile.

Les oraux du BTS sont également maintenus. En ce qui concerne la précédente édition, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer avait annoncé le 10 avril 2020 des oraux de BTS "non maintenus" dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Il avait précisé dans la foulée que "les mêmes règles que celles du bac" seraient appliquées, "avec une notation au contrôle continu".

Les résultats du BTS sont habituellement publiés à partir de la mi-juin à la mi-juillet. Consultez les derniers résultats du BTS par académie grâce à notre carte interactive ci-dessous, ou saisissez un nom et une ville pour affiner les listes d'admis, grâce à notre moteur de recherches ci-dessous.

Dans un communiqué de presse datant du 16 avril, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont annoncé qu'ils ouvraient, à titre exceptionnel, une session de rattrapage pour l'année en cours. Destinée à l'ensemble des candidats n'ayant pu valider leur diplôme, celle-ci doit avoir lieu en juillet.

Pour les candidats au BTS pour lesquels les modalités de scolarisation de correspondent pas à la remise d'un livret scolaire ou d'un livret de formation, également appelés "candidats libres", la session est reportée au mois de septembre. Les candidats doivent alors passer les épreuves auxquelles ils étaient initialement inscrits pour la session de juin.

Qu'en sera-t-il cette année pour les candidats n'ayant pas été admis après étude de leur livret scolaire ? En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, ils pouvaient eux aussi obtenir l'autorisation de passer le BTS à la session de septembre sur décision du jury d'examen.

Management commercial, Négociation et digitalisation, Commerce international... Le résultat du BTS est chaque année connu au compte-gouttes par les candidats qui se sont lancés dans l'examen, visant principalement à entrer rapidement dans la vie active après le baccalauréat. Le Brevet de technicien supérieur, passé en deux ans par les étudiants après le bac, voit en effet sa conclusion arriver après une série d'épreuves, s'étalant généralement entre la mi-mai et le début du mois de juin, à des dates très hétéroclites selon les spécialités.