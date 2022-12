Vaccin Covid Sanofi : pour qui ? Quand ? Quelle efficacité ?

Récemment approuvé par la Haute Autorité de santé, ce vaccin français sera uniquement administrable en dose de rappel pour lutter contre la faible vaccination de Covid-19.

Alors que les chiffres de la vaccination augmentent doucement, le vaccin Sanofi contre les effets graves du Covid-19, répondant sous le nom de VidPrevtyn Beta, a récemment reçu l'aval de la Haute Autorité de santé française pour donner un nouvel élan à cette campagne de rappel. Cependant, il faudra encore patienter quelques jours avant de recevoir la dose de Sanofi car ce ne sera qu'à partir du 23 décembre que les officines recevront ces doses selon le Ouest-France.

Récemment interrogé sur les chiffres de la vaccination, le ministre de la santé Francois Braun, déplorait encore un niveau trop faible. Interrogé par le JDD le 17 décembre, il indiquait que seulement 30% des personnes de plus de 80 ans avaient reçu une dose de rappel, un chiffre "préoccupant" pour le ministre. Pour tenter d'accélérer encore la vaccination, la Haute Autorité de santé a donc approuvé les vaccins de Sanofi sur le territoire français et de Novavax, en tant que vaccin éligible au rappel. Ces vaccins sont "une opportunité pour remobiliser les Français" a écrit dans un communiqué l'autorité de santé française.

Santé Publique France a d'ailleurs indiqué qu'au 20 décembre, 71 212 nouveaux ont été recensés, soit une baisse de 26% en une semaine, signe d'une stabilisation de la neuvième vague contre une augmentation de plus de 15% en soin critique en sept jours avec 793 admissions à date du 16 décembre.

Comment fonctionne le vaccin de Sanofi, le VidPrevtyn Beta ?

Ce vaccin développé par l'entreprise française Sanofi et britannique GlaxoSmithKline (GSK), n'utilise pas la technologie à ARN messager, et ce rapproche du mode opératoire d'un vaccin dit "classique". Ce vaccin utilise la technologie dite "à protéines recombinantes", c'est à dire que le vaccin contient comme antigène "une protéine recombinante copie de la protéine de surface d'un variant Beta du SARS-CoV-2 et un adjuvant" comme mentionné par le site Mesvaccins. En clair, VidPrevtyn Beta contient une version de la protéine Spike qui provoque la Covid-19, fabriquée en laboratoire et un adjuvant déclenchant donc une réaction immunitaire pour protéger la personne en cas de contamination ultérieure.

Un vaccin efficace contre le variant Omicron ?

La Haute Autorité de santé a indiqué, s'appuyant sur les résultats de CoviBoost, que le vaccin présentait "une bonne réponse immunitaire contre les variants BA4/5 avec ce vaccin", malgré des données encore "limitées". L'autorité de santé française a déclaré être "en attente d'éléments supplémentaires confirmant les premières données qui suggèrent une efficacité au moins équivalente à celles des vaccins actuellement recommandés contre le variant Omicron BA.4/BA.5". De son coté, l'Agence européenne des médicaments a souligné dans une FAQ qu'une "injection de rappel avec VidPrevtyn Beta a rétabli l'immunité contre différents variants du virus SARS-CoV-2 chez 627 personnes âgées de 18 ans et plus qui avaient précédemment terminé un schéma de primovaccination".

Qui peut se faire injecter ce vaccin ?

Tout d'abord il est a souligner que c'est un vaccin de "seconde intention", a préconisé la Haute Autorité de santé qui "maintient sa recommandation de recourir préférentiellement aux vaccins à ARNm bivalents, quels que soient les vaccins utilisés précédemment". Ensuite, ce vaccin ne concerne pour le moment que les personnes âgées de plus de 18 ans, les tests n'ayant pas été réalisés chez les enfants, a précisé l'EMA. Autre indicateur clé, VidPrevtyn Beta sera uniquement administrable une fois comme dose de rappel, au moins quatre mois après un vaccin précédent à ARNm ou à vecteur adénoviral contre la COVID-19.

De façon générale comme pour tous les rappels, ils sont recommandés 3 mois après le dernier rappel pour les personnes de plus de 80 ans et les immunodéprimés, et 6 mois pour tous les autres selon la HAS. Si une personne a été infectée par le SARS-CoV-2, ce rappel doit être fait au minimum 3 mois après l'infection.