Attestation de vaccination Covid : comment l'obtenir ou le récupérer ? Comment l'utiliser ?

Vacciné ? Vous avez reçu votre attestation de vaccination juste après votre première et deuxième dose mais que faire si vous perdez votre document ? Comment en récupérer un ? Comment l'utiliser ? Les réponses.

Près d'un Français sur deux est désormais totalement vacciné selon les derniers chiffres du gouvernement. Lors de votre vaccination dans un centre dédié, chez votre médecin... Un document sous format papier vous est remis en main propre, attestant votre première ou deuxième dose. Si on vous conseille de faire rapidement des copies, en cas de perte, il est possible de récupérer l'attestation sur le portail de l'Assurance Maladie. Une fois en possession du document, vous pouvez le mettre dans votre sac ou votre portefeuille mais vous pouvez également le transférer sur l'application Tous Anti-Covid en scannant le QR code présent sur l'attestation.

Notez que les personnes qui se sont fait vacciner depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Depuis le 3 mai, les professionnels de santé remettent après l'inoculation du vaccin un document au patient attestant qu'il a été vacciné contre le Covid-19. Sur ce papier, il est précisé s'il s'agit de la première ou de la deuxième injection de vaccin. Pour accéder au pass sanitaire, il faudra une vaccination complète, et donc être en mesure prouver que l'on a bien reçu deux injections de vaccin (sauf pour le vaccin Janssen).

L'attestation de vaccination n'est pleinement valable qu'à la fin du "cycle vaccinal", c'est à dire une fois que les deux doses ont été administrées (sauf pour le vaccin Janssen à une seule dose). Après la première dose, le praticien vous remet une attestation mentionnant une vaccination "en cours" précisant donc que vous êtes dans l'attente d'une deuxième dose. Pour les personnes ayant déjà contracté le Covid-19 et n'ayant besoin que d'une dose de vaccin, il est conseillé de se rendre en pharmacie ou chez son médecin traitant, muni d'un test PCR positif datant de moins de six mois. Une mise à jour sera faite pour permettre d'obtenir une attestation complète.

Tout d'abord, si l'on vient de vous remettre ce document sous format papier, vous pouvez remarquer sur ce certificat un QR code. Celui-ci vous permet, en scannant le QR code avec votre smartphone, de numériser le document ou de l'inclure à l'application Tous anticovid afin de ne pas le perdre. Dans ce cas, il est possible de numériser les documents de plusieurs personnes (pour plusieurs membres d'une même famille par exemple).

Autre solution, récupérer votre attestation de vaccination directement par le biais de votre compte Ameli, le site internet de l'Assurance maladie. En confiant votre carte vitale lors de la vaccination, vous avez permis son enregistrement et il est donc possible de récupérer en ligne votre précieuse attestation.

Autre solution, télécharger puis stocker votre attestation dans l'espace Carnet de l'application TousAntiCovid. Il suffit pour cela d'ouvrir l'application et de faire défiler l'écran. En bas, figure l'espace "Mon Carnet". Cliquez dessus puis sur "Scanner le QR Code". Avec votre attestation papier, scannez le QR Code figurant à droite de la feuille pour importer votre attestation de vaccination dans l'application. Il suffira de la rouvrir pour retrouver votre attestation au format numérique.

Vous pouvez également télécharger votre attestation en PDF pour la conserver sur votre ordinateur ou smartphone. Via votre profil Ameli, vous pouvez accéder à la plateforme https://attestation-vaccin.ameli.fr/ qui vous proposera de la télécharger via le bouton présent à l'écran "Continuer sur Attestation Vaccin".

Si vous avez perdu ce papier ou si on a oublié de vous le remettre, pas de panique. Il est également possible de passer directement par son compte Ameli (le site internet de l'Assurance maladie) ou par le biais de ce téléservice pour retrouver en ligne son attestation de vaccination et la télécharger (puis éventuellement l'imprimer ou la téléverser dans l'application Tous Anticovid). Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les outils informatiques ou qui ne sont pas équipées, il sera possible de conserver l'attestation de vaccination fournie au format papier au moment de la vaccination, ou de retourner voir le praticien qui a pratiqué l'injection pour lui demander ce document. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez également joindre le centre d'assistance téléphonique au 0 800 08 71 48.

Est-ce la même chose ? Pas vraiment mais les deux sont liés. Sans votre attestation de vaccination, vous ne pouvez pas générer votre pass sanitaire, indispensable depuis le 21 juillet pour les lieux culturels et de loisirs et dès début août pour les bars et restaurants.

Voici tous les lieux où le document est indispensable :