Variant C.1.2 : un variant du Covid encore plus contagieux que le Delta ?

VARIANT C.1.2. Après le Delta, l'Alpha et le Beta... Voici un nouveau variant détecté notamment en Afrique du Sud, mais aussi en Europe, du nom de variant C.1.2.

La pandémie de coronavirus n'est pas encore derrière nous, et malgré la diffusion du vaccin, il semblerait qu'une nouvelle menace épidémique plane sur le monde. Alors que le variant Delta est majoritaire un peu partout et représente près de 98% des contaminations en France, un nouveau variant dénommé C.1.2 a fait son apparition. Selon les premières informations, cette nouvelle souche du Covid aurait été détectée en Afrique du Sud et a déjà fait l'objet d'une étude préliminaire de l'Institut national des maladies transmissibles d'Afrique du Sud publiée le 26 août dernier.

Ce variant a depuis été détecté dans plusieurs autres pays, sept au total comme l'explique sur les réseaux sociaux l'épidémiologiste et économiste de la Santé américain Eric Feigl-Ding. Il s'agit de l'Angleterre, en Suisse, au Portugal, à l'île Maurice, en Chine, en République démocratique du Congo, et en Nouvelle-Zélande.

Cette mutation du virus n'est toutefois pas nouvelle puisque elle descendrait du variant C.1, détecté pour la première fois en janvier 2021. Il aurait un taux de mutation de 41,8 mutations par an, soit un taux 1,7 à 1,8 fois plus rapide que la moyenne de tous les autres variants. Selon l'étude, on ne comptait que 0,2 % de ce nouveau variant en Afrique du Sud en mai dernier. Ils représentaient 1,6 % en juin, puis 2 % en juillet. Une augmentation similaire au variant Delta. Les auteurs de l'étude manifestent leur inquiétude du fait de sa contagiosité très élevée, mais aussi de sa probable capacité à échapper, au fil des mutations, à l'immunité générée par les vaccins actuels.