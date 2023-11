- 400 euros ! Ce PC Gamer Gigabyte affiche une folle réduction pour le Black Friday

C'est l'offre bon plan du jour pour le Black Friday ! Le PC gamer Gigabyte s'affiche à -33%.

Si vous avez besoin d'un nouveau PC pour pouvoir jouer à vos jeux préférés, la période du Black Friday est souvent propice aux bonnes affaires et particulièrement sur les gros appareils high tech. Très souvent, les PC portables et les PC gaming affichent de folles réductions pour permettre au plus grand nombre d'acquérir ce genre d'appareil. Mais attention, posséder un PC gaming a un coup et même si le Black Friday affiche de grosses réductions, il n'est pas toujours facile de s'en procurer un. Voilà pourquoi nous avons réalisé une sélection des meilleures offres du moment dans notre papier dédié.

Voici notre offre du jour qui concerne le PC Gigabyte A7 K1-BFR1150SB. Cet ordinateur, destiné pour le gaming, affiche un prix défiant toute concurrence de 799,99 au lieu de 1199 soit une réduction de 33%. Équipé d'un processeur AMD Ryzen 7™ 5800H et une carte graphique GeForce RTX 3060, il est un ordinateur puissant, permettant de lire de nombreux jeux. Avec son écran de plus de 17 pouces et une résolution de 1920 x 1080 pixels, ce PC Gigabyte permet une véritable immersion.(Attention, cette offre est valable au moment où nous planifions cet article, il se peut que cette dernière n'existe plus au courant de la journée).