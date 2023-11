Les meilleures offres du Black Friday 2023 de ce lundi

Le Black Friday 2023 semble déjà lancé sur une majorité de sites marchands. Nous avons répertorié pour vous les cinq meilleures offres de ce lundi 20 novembre.

Le Black Friday 2023 bat déjà son plein alors que la date fatidique ne tombe que ce vendredi. Afin de vous aider à vous y repérer parmi la multitude d'offres promotionnelles disponibles, nous sélectionnons chaque jour les meilleurs bons plans toujours disponibles.

Les participants au Black Friday sont déjà nombreux. Boulanger est notamment très actif avec de nombreuses promotions affichées sur le site web de l'enseigne. Parmi ces dernières, on retrouve notamment une tablette Samsung Galaxy Tab A8 avec une protection intégrée à seulement 199 euros. Une belle promotion pour celles et ceux qui désirent s'équiper d'une petite tablette pour regarder des films et séries.

Tablette Android SAMSUNG Pack Galaxy Tab A8 64Go WiFi+Book Cover 199,00 € Voir les offres Boulanger 289,00 € 199,00 € Voir

Toujours chez Boulanger, et toujours de marque Samsung, on retrouve un réfrigérateur combiné avec congélateur en promotion à 549 euros soit un prix 21 % moins élevé que son tarif de base. Vous pourrez y stocker jusqu'à 339 L d'aliments.

Réfrigérateur combiné SAMSUNG RB34J3515S9 549,00 € Voir les offres Boulanger 699,00 € 549,00 € Voir

Côté jeu vidéo, la Fnac propose un excellent pack susceptible d'intéresser de nombreux gamers. Pour le Black Friday 2023, le site affiche la console Xbox Series X avec deux jeux récents et très bien notés : Diablo 4 et Assassin's Creed : Mirage. De quoi jouer pendant de nombreuses heures et à moindre prix puisque ce pack est affiché à 419 euros.

Pack console Xbox Series X Noir + Diablo IV + Assassin's Creed Mirage 419,49 € Voir les offres Fnac 609,48 € 419,49 € Voir

Après une bonne session de gaming, il est temps de prendre soin de soi ! Amazon propose un excellent prix sur un rasoir souvent recherché en promotion. Le Philips OneBlade est affiché à 29,99 euros sur le site de Jeff Bezos, et livré avec plusieurs sabots pour tailler votre barbe selon votre envie.

Philips OneBlade pour le Visage et le Corps, Taillez, Stylisez et Rasez, Lame Originale, Peigne Réglable 5 en 1 (Modèle QP2620/30) Noir 29,99 € Voir les offres Amazon 44,02 € 29,99 € Voir

Derni excellent bon plan de la journée : le smartphone Realme 11 Pro qui s'affiche à 279 euros sur le site d'Amazon. Cet excellent téléphone dispose notamment d'un appareil photo de 100 Mpx pour prendre de superbes clichés. Vous pourrez également compter sur sa batterie et sa charge rapide pour en profiter longtemps !

realme 11 Pro 5G 8+128GB 260,39 € Voir les offres Amazon 335,04 € 279,99 € Voir

Le Black Friday se tiendra officiellement ce vendredi 24 novembre. Attendez-vous à une myriade de promotions disponibles sur une majorité de sites marchands comme Amazon, Fnac, CDiscount, Boulanger et bien d'autres. N'hésitez pas non plus à suivre notre article dédié aux meilleures promotions du Black Friday 2023 pour y retrouver nos sélections.