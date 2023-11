Cet écran de PC Gaming Sony s'affiche à prix cassé pour le Black Friday

En plus des ordinateurs portables et fixes, le Black Friday affiche également des promotions sur les grands écrans de gaming.

Vous cherchez peut être à remplacer votre PC Gamer ou juste votre écran d'ordinateur pour en avoir un plus performant et fournir une meilleure immersion et expérience de jeu. Sachez qu'à l'occasion du Black Friday week, les écrans de PC Gaming s'affichent régulièrement avec de gros rabais. C'est le cas actuellement pour cet écran PC Gaming de la marque Sony, le INZONE M3 27'' Full HD. Avec son écran ultra large de 27 pouces soit 68,4 cm, vous ne jouerez plus jamais aux jeux de la même manière. L'écran est en promotion avec une réduction de 38% à l'occasion du Black Friday.

L'affichage avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz vous permet de réagir extrêmement rapidement dans toutes les circonstances. Ce PC est également doté d'un DisplayHDR™ 400, donnant des couleurs vives et un contraste réaliste vous permettant de profiter d'une luminosité de 400 nits.

Si vous avez besoin d'un nouveau PC pour pouvoir jouer à vos jeux préférés, la période du Black Friday est souvent propice aux bonnes affaires et particulièrement sur les gros appareils high tech. Très souvent, les PC portables et les PC gaming affichent de folles réductions pour permettre au plus grand nombre d'acquérir ce genre d'appareil. Mais attention, posséder un PC gaming a un coup et même si le Black Friday affiche de grosses réductions, il n'est pas toujours facile de s'en procurer un. Voilà pourquoi nous avons réalisé une sélection des meilleures offres du moment dans notre papier dédié.