Black Friday aspirateur : il n'y a pas que Dyson, pluie de promo sur les aspirateur Rowenta, robot…

Comme chaque année, de nombreux aspirateurs sont en promo pour le Black Friday ! Mais pas facile de choisir parmi tous les modèles. Voici les meilleures offres sur les aspirateurs Dyson, balais ou robots.

Le Black Friday 2024 bat son plein, et c’est le moment idéal pour équiper votre maison tout en profitant de remises spectaculaires. Parmi les produits les plus recherchés, les aspirateurs occupent une place de choix. Que vous soyez en quête d’un modèle puissant pour les tapis, d’un aspirateur Dyson, d’un appareil léger et pratique pour les petites surfaces, ou d’un robot autonome pour simplifier votre quotidien, les offres Black Friday répondent à tous les besoins et budgets.

Pour ceux qui ne jurent que par Dyson, bonne nouvelle, la marque proposent de grosses réductions, allant de -100 à -300 euros sur beaucoup de ses aspirateurs. Si le prix vous rebutait, pour le Black Friday, plusieurs modèles sont accessibles à moins de 300 euros. C’est du jamais vu ! Mais il n'y a pas que Dyson, nous vous avons aussi sélectionné de jolies promotions sur des aspirateurs balai Rowenta, Samsung...

Côté aspirateurs robots, il y a également de belles promotions ! Ce type d’aspirateur est fait pour vous si vous souhaitez une maison propre sans effort ! Ces petits appareils autonomes scannent votre maison, aspirent poussière et débris, et retournent à leur base pour se recharger. Certains modèles intègrent même des fonctionnalités avancées telles que le lavage des sols ou la commande vocale via une application. Le Black Friday est une excellente occasion pour investir dans ces bijoux technologiques, avec des réductions allant jusqu’à -50 %.

Plus classiques, les aspirateurs balais séduisent toujours pour leur praticité. Leurs principaux avantages : leur légèreté et leur maniabilité. Ils sont parfaits pour un nettoyage rapide et efficace, notamment dans les petits espaces ou les appartements. Sans fil pour la plupart, ils fonctionnent sur batterie et offrent une grande liberté de mouvement. Nous vous avons aussi déniché de jolies promos pour le Black Friday !

Retrouvez tout au long de la journée les meilleures offres dénichées par la rédaction pour les aspirateurs Dyson, les aspirateurs balai, les aspirateurs robots, mais aussi les aspirateurs laveurs. Mais attention, pendant la semaine du Black Friday, les prix et stocks peuvent varier vite.