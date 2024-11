L'Apple Watch Series 10 est enfin en promotion : -80 euros sur la toute dernière montre d'Apple pour le Black Friday !

Les offres spéciales du Black Friday sont enfin là. Pour l'occasion, la dernière née des Apple Watch profite elle aussi de réductions.

Quelques jours avant la date officielle du Black Friday, les promotions sont de plus en plus nombreuses. -20 % par-ci, -150 euros par là, on peut en trouver sur tous les sites ! Et alors que les fans de la marque à la pomme n'y croyaient plus, la toute dernière édition de la mythique Apple Watch profite enfin de sa propre promotion.

Commercialisée depuis quelques mois seulement, l'Apple Watch Series 10 avec boitier en aluminium est habituellement vendue autour de 449 euros. Mais il est désormais possible de mettre la main dessus pour seulement 369,99 €. Cette baisse de 17 % proposée exclusivement par Rakuten saura satisfaire les collectionneurs de produits Apple tout autant que les novices.

Apple Watch Series 10 369,99€ VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Grâce à sa connexion GPS, votre Apple Watch Series 10 vous permet de passer des appels et envoyer des messages en gardant les mains libres lorsque votre téléphone est à proximité. Elle vous offre également la possibilité de suivre vos séances d'entraînement avec une grande précision et de surveiller votre état de santé à tout moment. Sommeil, apnée du sommeil, fréquence cardiaque… vous avez accès à vos données en temps réel. Dernier avantage et pas des moindres, la Series 10 sait reconnaître les chutes et se charge de contacter vos contacts d'urgence en cas de pépin. De quoi rassurer les amateurs de sensations fortes et leur entourage !

Si cette montre connectée nouvelle génération est si demandée, c'est aussi parce qu'elle introduit un tout nouveau design plus fin dans la série des Apple Watch. Elle est par ailleurs la première à être équipée d'un écran de 42 mm, plus grand que ses prédécesseures. Disponible chez Rakuten dans son coloris noir de jais poli, le boitier est confectionné à partir d'aluminium 100 % recyclé.