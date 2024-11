Black Friday Apple : des iPhone et AirPods déjà en grosse promo, le top des meilleures offres

Darty casse les prix sur les AirPods 2 affichés sous la barre des 100 euros. Attention, il s'agit d'AirPods 2, un modèle qui n'est plus proposé à la vente chez Apple depuis la sortie des AirPods 4 mais qui est visiblement en destockage chez les marchands du web et qui permet de faire de bonnes affaires.

14:28 - L'iPhone 16 Pro à 200 euros de moins ! C'est la première grosse promo du Black Friday..

Chez Rakuten, on trouve déjà de très belles promos sur les derniers smartphones d'Apple, l'iPhone 16 mais aussi son grand frère l'iPhone 16 Pro. Ce dernir voit son prix baiser de près de 200 euros en version 128 Go et de 150 euros en version 256 Go. A noter que l'iPhone 16 Pro Max 256 Go passe aussi sous les 1300 euros au lieu de 1479,99 euros. Encore mieux, des codes promo peuvent faire baisser les prix de plusieurs dizaines d'euros supplémentaires !