Seuls les plus cultivés ont 10/10 : saurez-vous associer ces personnages historiques à leur époque ?

Tous les Français connaissent ces personnages historiques, mais il peut arriver de mélanger les dates. C'est l'heure de la mise en ordre avec ce quiz.

L'Histoire est peuplée de figures marquantes dont les noms traversent les siècles, mais leurs époques respectives sont parfois plus floues qu'on ne le pense. Entre idées reçues et souvenirs approximatifs, il n'est pas toujours évident de situer avec précision des personnages aussi emblématiques que Jeanne d'Arc, Voltaire ou encore Molière. Et pourtant, comprendre leur place dans le temps permet de mieux contextualiser leur vécu.

C'est pourquoi on vous propose ce quiz dont le but est d'associer des personnages historiques à leur époque ou aux grandes périodes qu'ils ont traversées. Vous allez pouvoir tester votre sens de la chronologie. Des figures que l'on imagine contemporaines ne le sont pas forcément, tandis que d'autres ont vécu à la même période sans que cela soit évident au premier abord. Certains questions pourront donc vous paraitre plus difficiles. Seuls les plus avertis réussiront à faire un sans-faute. À vous de jouer !

Si vous avez relevé le défi avec brio félicitations ! Sinon, ce quiz vous aura permis de voyager à travers les époques et de mieux situer certaines grandes figures historiques. L'essentiel est d'avoir appris, ou révisé, de manière ludique. Si certaines réponses ont éveillé votre curiosité, pourquoi ne pas en profiter pour approfondir vos connaissances.