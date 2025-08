Un gigantesque réseau de tunnels très étroits se cache sous le sol européen, des spéléologues ont trouvé une explication

Des spéléologues ont exploré ce réseau de tunnels qui sillonne l'Europe pour comprendre son origine.

Les passages souterrains éveillent toujours la curiosité. C'est le cas de ceux d'Erdstall, qui forment un réseau d'au moins 2000 tunnels couvrant une bonne partie de l'Europe, majoritairement en Allemagne mais aussi en France. Ils pourraient avoir été creusés au Moyen Age, voire un peu avant. Le nom de ces tunnels vient de l'allemand "erde" qui veut dire "terre" et "stelle" qui signifie lieu. La particularité de ces tunnels est qu'ils sont très bas et étroits. Généralement de forme ovale, ils s'étendent sur entre 20 et 50 mètres pour la plupart. Ils disposent aussi de "schlupf" ("glisser"), qui sont de toutes petites ouvertures servant de passages entre des tunnels à hauteur différente. Il est donc extrêmement difficile de s'y déplacer et ils n'ont qu'un seul point d'entrée/sortie.

De nombreuses théories ont émergé sur leur origine, comme le rapporte Popular Mechanics : certains pensent qu'ils avaient une fonction religieuse, d'autres vont très loin en affirmant que ce sont des reliques laissées par les extraterrestres.

Pour en savoir plus, Raimund Edlinger, expert en robotique à l'Université des sciences appliquées de Haute-Autriche, et son collègue professeur de vision artificielle, Kurt Niel, ont récemment entamé une exploration. Ils ont pu analyser les tunnels de près, en utilisant un appareil portatif avec une caméra RVB, un gyroscope, un accéléromètre et des capteurs à haute résolution. Leur but était de réaliser une cartographie de ces dédales et de comprendre l'intention de ceux qui les avaient creusés. Ils ont finalement réussi à tirer des conclusions intéressantes.

© Youtube Kurt Niel

Ils ont établi que certains espaces étaient pourvus de portes et d'un système de piliers, offrant la possibilité de se barricader à l'intérieur. Cela pourrait donc signifier qu'ils servaient de lieux d'habitation notamment en cas de conditions climatiques extrêmes ou de pièces de survie en cas d'attaque extérieure. Les deux experts ont aussi déduit que ce réseau avait été creusé à partir d'un même trou central. Puis, "à partir de ce trou, ils ont percé les différentes pièces puis retiré tous les matériaux de l'Erdstall". Les pièces auraient ensuite été reliées entre elles.

Kurt Niel a partagé sur Youtube une vidéo de son expédition, dont les images mettent au plus mal tous les claustrophobes. Avec Raimund Edlinger, ils espèrent pouvoir continuer leurs recherches en explorant les différents coins du réseau. Ainsi, ils visent, à terme, à pouvoir présenter une reconstitution des tunnels et faire vivre une expérience unique à des visiteurs, pour qu'ils ressentent "la même sensation" que lors de l'exploration.