Pas facile de demander un remboursement à ses amis, une experte explique quand et comment agir

Comment faire comprendre à un ami qu'il est temps qu'il vous rembourse ? Des experts expliquent la meilleure façon de réclamer votre dû.

Après une fête, un cadeau commun, des vacances en groupe, ou un simple prêt faute de monnaie disponible lors d'une sortie, on a tous déjà dû faire face à des situations quelque peu délicates avec nos amis, n'osant pas leur demander le remboursement d'un montant avancé pour eux. Ces situations au quotidien sont multiples, mais réclamer de l'argent reste toujours assez embarrassant. Quelle est alors la meilleure façon de s'y prendre et à partir de combien de temps peut-on vraiment relancer la personne qui nous doit une certaine somme ?

"Si nous sommes allés dîner et que vous avez réglé l'addition, et que trois jours plus tard, tu attends encore le remboursement, ça va, c'est juste un petit rappel", a expliqué Diane Gottsman, experte en étiquette et protocole, mais aussi propriétaire de la Protocol School of Texas auprès de CNBC make it. "Mais si ça traîne trop, ça risque de passer pour de l'agressivité passive", ajoute-t-elle. Une situation que beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà traversée. Dans la plupart des cas, le mieux est de contacter vos amis individuellement, a-t-elle assuré. Même si cela fait longtemps, un simple "rappel amical" pourrait suffire. Sinon, vous êtes tout à fait dans le droit de redemander à plusieurs reprises et de fixer une date limite.

Toujours selon la spécialiste, s'il s'agit d'une somme importante, ou si votre ami a des difficultés financières, vous pouvez lui proposer un "échéancier de remboursement ou d'un remboursement échelonné". Même si la situation est délicate, cela reste une question de politesse : "Même si nous voulons être aimables, nous devons être clairs et fermes, mais polis".

Il existe également une manière d'opérer un peu plus "agressive", appelée l'effet miroir. Si l'occasion de l'ouverture d'une cagnotte ou d'un voyage entre amis, par exemple, se représente, vous pouvez laisser à la personne en question le soin des dépenses financières. Et dans la même lancée, attendre plusieurs mois pour le rembourser.

Si cela va trop loin, qui du demandeur ou du receveur est alors en tort dans ces circonstances ? La loi a tranché. Le Code civil semble, en effet, se positionner en faveur des amis qui "ne remboursent pas l'argent qui leur a été prêté". L'article 1315 stipule qu'à partir du moment où vous avez prêté de l'argent à un ami, la loi considère que votre créance est née en vertu d'un contrat, et ce même s'il n'existe aucune trace écrite. Attention, si la somme est supérieure à 1500 euros, la preuve écrite est obligatoire. Sans mention de durée précise, votre ami a cinq ans pour vous rembourser.