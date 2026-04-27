Des milliers d'Américains viennent en France pour acheter ce produit qui peut dépasser les 600 euros

Des milliers d'Américains viennent visiter la France chaque année. Ils sont nombreux à dépenser des centaines d'euros pour un produit en particulier.

La France attire des touristes venus du monde entier. Paris est la capitale la plus visitée depuis plusieurs années. Et cela pour plusieurs raisons. L'histoire du pays au travers de nombreux monuments emblématiques, telles que la célèbre Tour Eiffel, l'Arc de triomphe, le Sacré-Cœur, séduit beaucoup d'étrangers. La gastronomie française est aussi très réputée dans le monde, les Américains en raffolent particulièrement. En 2025, l'impact économique du tourisme en France s'est accru par rapport à 2024 avec plus de 102 millions de touristes, expose le gouvernement. Les recettes touristiques ont ainsi affiché une hausse significative de 9% par rapport à l'an passé : 77, 5 milliards d'euros de recettes internationales.

Cette année, de plus en plus d'Américains font le voyage pour visiter le pays. Selon RFI, la fréquentation a fortement progressé du côté des Etats-Unis avec un nombre de nuitées des touristes américains en hausse de 17% sur un an. Un spot parisien, assez étonnant, semble avoir séduit cette population, allant jusqu'à constituer un rite de passage obligatoire lors de leur visite : la boutique Louise Carmen, située au 6 passage du Grand Cerf dans le 2e arrondissement.

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Cette boutique, encore peu connu des Français, propose la personnalisation de carnets de bord. Sur le trottoir, une grande file d'attente est observée chaque jour de la semaine, même pendant l'heure du déjeuner, afin de pouvoir s'octroyer ces fameux articles, relate CNBC make it. La marque s'est lancée en 2016 avant d'ouvrir une première boutique en 2019, indique la cofondatrice Nathalie Valmary.

Les clients américains, majoritairement des femmes, sont prêts à dépenser une petite fortune pour repartir avec un carnet. Les prix de départ s'affichent à 122,50 euros pour le carnet classique. Ils peuvent atteindre jusqu'à 609,55 euros si le client souhaite ajouter des options de personnalisation telles que des gravures, des breloques...

"Les files d'attente ont commencé un an après notre lancement sur TikTok", a confié la cofondatrice de Louise Carmen, Nathalie Valmary. Avec son mari, elle semble avoir trouvé la clé du succès : les réseaux sociaux. Les Américaines partagent leurs achats de carnets sur les réseaux sociaux, participant ainsi à la tendance. "Ils montrent comment ils se rendent à l'étranger pour acheter leurs carnets en personne, ou comment ils font un détour par l'une des deux boutiques parisiennes de la marque lors de leurs vacances en France", a-t-elle expliqué.

Si les Américains ajoutent régulièrement le 6 passage du Grand Cerf à leurs itinéraires touristiques, ils constituent aussi la principale tranche de clients en ligne de la marque : ils représentent 60% des commandes numériques de la marque.