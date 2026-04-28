Un météorologue nous dit quand partir en vacances en France cette année

Les mois à venir sont une période souvent privilégiée pour partir en vacances. Juin, juillet, août... Quel mois faut-il choisir cette année pour avoir le plus de chance côté météo ?

Le soleil, les journées plus longues, le printemps... Les Français ont envie de vacances et réfléchissent donc à leurs prochains congés. Si certains sont déjà décidés, ce n'est pas le cas de tous. Et quoi de mieux pour profiter des vacances qu'une météo agréable ! Alors lequel des prochains mois est à privilégier pour partir ? Dans les prévisions saisonnières de La Chaine météo, qui permettent de dégager des tendances mais qui restent à confirmer, le mois de mai s'annonce relativement agréable. Si des gouttes froides sont possibles, la dominante annoncée est la présence d'anticyclones qui permettent le maintien d'un temps sec. La pluviométrie sera probablement déficitaire à l'échelle du mois, notamment dans le nord-ouest. Il y a toutefois un risque de dégradation orageuse au sud.

En juin, les températures sont annoncées au-dessus des normales de saison avec une anomalie autour de +1,5 degré. Pendant ce mois, elles tendent à bien monter. C'est ce que nous a confirmé le météorologue de La Chaine météo Régis Crépet, même si "on n'attend pas pour l'instant de vague de chaleur particulièrement forte". Les précipitations seraient proches des normales de saison, malgré quelques risques orageux du sud-ouest au nord-est.

Le météorologue recommande alors le mois de juin pour partir en vacances : "Si quelqu'un voulait poser des vacances, à la rigueur, le mois de juin me semblerait le mois le plus fiable. Il semble orageux mais pas plus que la moyenne, plutôt chaud, plutôt beau. Le mois de juin semble vraiment bien estival a priori", a-t-il expliqué auprès de Linternaute.com. "Juin serait éventuellement un mois à privilégier, mais ça ne veut pas dire que le reste ne sera pas beau", a-t-il nuancé.

Le temps ne devrait, en effet, pas être mauvais en juillet et en août, mais il y a un plus important risque orageux. Les dégradations orageuses pourraient se faire plus fréquentes, sous une forte chaleur. "La tendance, d'après les modèles de prévisions saisonnières en France, est qu'on se dirige vers un été chaud, +1,5 au-dessus des moyennes de saison, et certainement très orageux", a résumé Régis Crépet.

En contrepartie des mois secs à venir, il y a un risque de sécheresse superficielle, notamment au niveau des jardins et des champs : "en juin, avec la chaleur qui va s'accentuer, ça peut devenir un peu sec en surface", a précisé le spécialiste. La potentielle forte perturbation orageuse qui viendrait ensuite pourrait aider à enrayer cet engrenage. La fiabilité reste toutefois limitée cette année concernant les prévisions de précipitations de l'été.