Le Japon veut envoyer de l'énergie infinie sur Terre depuis la Lune, grâce à un anneau géant

Le Japon étudie la création d'un "anneau lunaire" pour capter l'énergie solaire et l'envoyer sur Terre. Un projet colossal qui promet une électricité propre et continue.

L'énergie de demain viendra-t-elle de l'espace ? Le Japon s'est lancé dans un défi technologique sans précédent : capter l'énergie solaire depuis la surface de la Lune pour la rediffuser vers la Terre. Ce concept, baptisé "d'anneau lunaire", s'impose comme une vision futuriste dont la réalisation soulève d'immenses défis scientifiques, logistiques et financiers, comme expliqué par Research on the Space Solar Power Systems.

Le projet repose sur la construction d'une infrastructure titanesque sur le sol lunaire : une ceinture de panneaux photovoltaïques s'étendant sur 10 945 kilomètres de long pour 402 kilomètres de large. L'énergie ainsi captée serait convertie puis transmise vers notre planète via des faisceaux de micro-ondes ou des rayons lasers, pointés vers des stations de réception terrestres ou des satellites relais.

L'objectif est de s'affranchir des limites terrestres du photovoltaïque : grâce à la course constante du soleil par rapport à la Lune, la Terre pourrait bénéficier d'une source d'énergie ininterrompue, palliant la chute de production observée dès que le soleil se couche, explique Eco news.

À terme, cette électricité propre pourrait stabiliser les factures énergétiques et offrir une alimentation électrique en continu, ou du moins à " temps partiel ". Cependant, la route vers une exploitation industrielle est parsemée d'obstacles. Si la captation est théoriquement possible, la question de l'acheminement direct vers les réseaux électriques utilisés au quotidien reste au cœur des débats sur sa "faisabilité.

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Dès 2011, Tetsuji Yoshida, président de CSP Japan, avait alerté sur les enjeux économiques du projet. Il avait déclaré que le projet nécessiterait un financement important et que son coût restait incertain, tout en soulignant que l'énergie provenant de l'espace serait plus importante que celle du soleil reçue au sol. Pour de nombreux détracteurs, l'anneau lunaire demeure trop onéreux face aux solutions renouvelables déjà existantes sur Terre. S'y ajoutent les contraintes techniques liées à la transmission d'énergie à travers l'atmosphère, sujette aux perturbations météorologiques et aériennes.