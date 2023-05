Les "fausses fetas" ont envahi les rayons, alerte 60 Millions de Consommateurs

Le saviez-vous ? Comme notre bon vieux camembert, la feta bénéficie d'une appellation protégée. Pourtant, les rayons de nos supermarchés sont envahis de fromages pseudo-grecs qui n'ont rien à voir avec la vraie feta. Comment les différencier et faire le bon choix ?

Ah la feta, ses petits cubes blancs sur une salade avec des tomates et de l'huile d'olive ! Ca sent bon l'été ? Oui mais à condition de bien faire attention aux étiquettes ! Le succès de ce fromage grec a entraîné l'arrivée de nombreuses copies ces dernières années, à peine freiné par l'octroi d'une appellation d'origine contrôlée en 2002. "Cela n'empêche pas de nombreux fabricants ou distributeurs d'évoquer la Grèce sur des produits qui ont le même format, la même apparence, généralement à un prix moindre", pointe Audrey Morice de Footwatch, interrogée par 60 Millions de consommateurs. Elles sont jusqu'à deux fois moins cher que la feta AOP... mais aussi avec un goût parfois bien différent.

Mais alors que valent ces "fausses fetas" qui ne respectent pas le cahier des charges pour en porter le nom mais jouent sur l'ambiguité avec des visuels attrayants ? Pour le savoir, 60 Millions de consommateurs a réalisé un test à l'aveugle sur 15 produits que l'on trouve dans nos supermarchés.

Un goût de "fromage à tartiner" comme le Kiri pointé par le jury de testeurs sur une marque vegan, Lidl tire son épingle du jeu, pas Salakis !

Le verdict est sans appel pour certains d'entre eux. Ainsi, le fromage "blanc grec" de Violife, une marque vegan, joue la carte de la Grèce à fond avec un emballage avec des branches d'olivier et des olives noires. Mais au goût, le compte n'y est pas selon le jury qui note une saveur proche d'un "fromage à tartiner" comme le Kiri ou le Philadelphia. Pas étonnant puisque de l'huile de coco se trouve dans la composition en compagnie d'arômes, d'amidon et de correcteur d'acidité.

En revanche, le fromage Lidl sous la marque Milbona de Lidl se défend plutôt bien. Il ne comprend pourtant que du lait de vache et pas de chèvre ou de brebis mais a su "piéger" les testeurs qui y ont trouvé un "goût prononcé de fromage de chèvre" ! Bien connu en France, le Salakis s'est aussi démarqué dans sa version "chèvre avec une touche de lait de brebis" mais pas dans le bon sens ! Les testeurs ont noté son "goût piquant", bien loin de la feta.

Notez que parmi ces "fausses feta", mieux vaut privilégier celles qui comportent majoritairement du lait de brebis. Si elles n'atteignent les 70% de lait de brebis pour 30% seulement de lait de chèvre qui sont indispensables pour se nommer "feta", ce sont celles qui se rapprochent le plus du véritable fromage grec... Avec un prix bien inférieur. Et si vous voulez goûter à la vraie feta sans vous rendre en Grèce pour en vérifier le goût, sachez que vous n'avez pas forcément besoin de payer le prix fort. La feta marque repère de E. Leclerc, vendue à 11,93 €/kg, a bien plu au jury de testeurs... Elle est à peine un euro plus cher au kilo que certaines "fausses fetas". A vous de vérifier les étiquettes !