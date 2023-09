Ce détail assez flagrant dans vos yeux montre que vous entendez de moins en moins bien

Les gens qui entendent de moins en moins bien ont une particularité très facile à repérer au niveau de leur regard selon une étude.

Vous avez sans doute remarqué que quelqu'un qui ne vous écoute pas est souvent trahi par l'expression de son visage. Il en va de même des gens qui entendent mal selon une étude canadienne, qui s'est plus particulièrement penchée sur le regard. Les chercheurs Eric Cui et Björn Herrmann estiment en effet que le regard en dit beaucoup sur votre façon d'écouter les autres et permettrait notamment de percevoir des signes avant-coureurs d'une perte de l'ouïe.

Les scientifiques ont mené trois expériences pour démontrer leur théorie. A chaque fois, de jeunes adultes jugeant qu'ils entendaient bien écoutaient des séquences sonores pendant qu'un écran d'ordinateur était placé devant leur visage. Leurs pupilles et les mouvements de leurs yeux étaient enregistrés pendant la diffusion des sons. L'écoute et la compréhension des extraits sonores étaient ensuite évaluées lors d'un test de compréhension orale.

Le signe qui ne trompe pas

Les participants à l'étude ont d'abord écouté des discours et conversations entrecoupés de sons dénués de sens, puis une succession de phrases courtes et enfin des extraits sonores d'une dizaine de minutes - l'un compréhensible mais interrompu par des bavardages insensés et l'autre aux scènes brouillées et diffusées dans le désordre. Dans le même temps, ils avaient devant leurs yeux des figures géométriques fixes, puis un, puis plusieurs points en mouvement de façon aléatoire.

Tous les résultats ont mené aux mêmes conclusions : quand une personne capte et comprend un son, ses yeux ont tendance à bouger, mais plus la compréhension se complique, plus ceux-ci se figent. Cette étude, publiée dans le Journal of Neuroscience, fait écho à de précédentes publications qui prouvent que le regard bouge moins lorsqu'une personne réfléchit ou se concentre sur une tâche précise.

Les auteurs de l'étude précisent qu'un regard qui se fige quand quelqu'un vous écoute n'est pas nécessairement synonyme de problème en cours ou à venir. Cela peut être une simple preuve de concentration. Mais cette particularité peut aussi être un premier signe de difficulté. Un indice facile à repérer et qui peut amener à une détection précoce.

Si l'avis d'un spécialiste est indispensable, cette simple observation pourrait à l'avenir permettre d'anticiper et donc d'améliorer le quotidien des personnes concernées. Le tout sachant que les tests actuels ne permettent de repérer un défaut qu'au bout de dix ans après les premières pertes légères, soit quand le mal est déjà fait ou bien installé.