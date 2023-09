Des produits fabriqués avec des déchets nucléaires recyclés bientôt dans nos magasins - voici comment les reconnaitre

Le recyclage des déchets nucléaires, et en partie radioactifs, est en projet chez EDF. Et le feu vert a déjà été donné.

Les projets d'EDF soutenus par le gouvernement sont nombreux pour assurer l'approvisionnement de la France en électricité. Mais certains sont plus méconnus que d'autres. L'entreprise française travaille actuellement à la construction d'un "technocentre", soit d'une usine de recyclage, à côté de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin), à l'arrêt depuis 2020. L'objectif : recycler des déchets nucléaires devenus encombrants pour les introduire dans des produits de tous les jours, des "objets de consommation courante, tels que des casseroles, des poignées de portes ou encore des poussettes", comme l'indiquait le Parisien l'année dernière.

Le recyclage des déchets nucléaires serait un virage à 180 degrés dans le modèle de gestion des déchets nucléaires français, qui ne recourt jusqu'à présent qu'au stockage et à l'enfouissement. Mais il ne remettrait pas tout le système en question, car seuls les déchets "très faiblement radioactifs" (TFA) seraient traités et réutilisés. Ces déchets sont pour l'heure stockés en surface dans le Centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage (Cires). Mais les capacités de stockage seront très vite dépassées avec le renouvellement du parc nucléaire français, prévu à l'horizon 2030.

C'est ce qui pousse notamment à recycler ces déchets : les métaux seraient alors décontaminés et soumis à un processus de fusion pour être conditionnés en lingots valorisables dans l'industrie conventionnelle. L'Autorité de sureté sanitaire (ASN), qui s'est opposée à cette idée avant de remettre un avis "globalement favorable", a longtemps redouté des erreurs, comme une mauvaise mesure de la radioactivité d'un produit recyclé remis en circulation ou la découverte d'objets radioactifs dans l'espace public.

Ses conditions pour la mise en place du centre de recyclage ? L'ajout d'une mention précisant aux consommateurs que le produit qu'ils achètent est "issu du recyclage de métaux de déchets nucléaires". L'ASN exige aussi la réalisation de mesures de radioactivité, filmées, avant et après la fonte des métaux recyclés, comme le rapporte Teva Meyer, géographe et maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, auprès de Reporterre.

L'autorisation de l'ASN obtenue, le gouvernement a apporté en début d'année 2022 les modifications nécessaires au Code de la santé publique pour rendre possible le recyclage des déchets TFA. Tous les signaux sont désormais au vert, ou presque. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) doit dresser fin 2023 "une synthèse des dernières avancées scientifiques dans le domaine des effets des très faibles doses sur le corps humain" qui pourrait remettre en cause le projet du technocentre. Mais d'ici là, EDF prévoit déjà la phase de concertations prévue pour 2024 avant la décision finale d'investissement attendue en 2027 et la mise en service du technocentre annoncée pour 2031.