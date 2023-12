Des millions de foyers n'auront la fibre qu'à cette date, d'autres peut-être jamais !

Les investissements réalisés pour le déploiement de la fibre en France ont nettement diminué cette dernière année. Des millions de Français ne seront pas connectés avant des années.

Le déploiement de la fibre en France n'est pas du tout au niveau des ambitions initiales. Le pays est un bon élève européen sur l'action menée ces dernières années, avec plus de 36 millions de Français éligibles à ce réseau à très haut débit et 83% de foyers déjà raccordés au 30 juin 2023. Mais depuis 18 mois, les autorités ont observé des ralentissements très nets, voire un arrêt des déploiements dans certaines zones.

Ariel Turpin, le délégué général de l'Avicca, une association de collectivités engagées sur le numérique, parle même d'un "effondrement" de ce déploiement. Qu'en est-il concrètement ? En un an, 4,1 millions de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables à la fibre contre 5 millions un an auparavant : le rythme a donc été réduit de 18% en un an, selon l'Arcep.

Dans les 106 plus grandes villes de France, 92% des foyers sont éligibles à la fibre, mais le rythme des nouveaux raccordements a été divisé par deux sur un an. Dans les 3600 communes situées en dehors des grandes agglomérations, le déploiement de la fibre s'établit à 88% et le ralentissement est du même ordre. Dans les zones moins denses d'initiative publique, les zones RIP, où la fibre est moins rentable et donc déployée avec le soutien des collectivités territoriales, le taux de raccordement n'est que de 74%.

L'autorité de régulation des télécoms (Arcep) considère que le manquement est grave. Ella a infligé mercredi 8 novembre une amende de 26 millions d'euros à l'opérateur Orange, en raison du non-respect de ses engagements dans le déploiement de la fibre dans les zones moyennement denses du territoire. Orange a saisi le Conseil d'Etat pour contester cette sanction, que la direction du groupe estime "totalement disproportionnée". Cette amende pourrait même "réduire d'autant le montant des investissements opérés dans le déploiement de la fibre, au détriment des foyers en attente de raccordement", juge Orange.

Les autorités considèrent désormais qu'une "généralisation" de l'accès à internet via la fibre est possible d'ici à 2025, pas avant. Ce qui veut dire que des millions de personnes n'auront pas accès au très haut débit avant cette date. Il faut dire que le réseau historique en cuivre de l'opérateur Orange est l'unique source d'accès au réseau téléphonique pour plusieurs millions de Français. Et ce dernier doit être fermé à l'horizon 2030, avec la fin de l'ADSL !

Un accord a été signé avec Orange pour avancer. D'ici à 2025, l'opérateur s'engage à raccorder entre 96% et 98,5% des foyers dans les zones les plus reculées. Pour les centaines de milliers de personnes restantes, il est possible que les opérations n'aillent pas au bout, les branchements restant à effectuer s'annoncent très complexes à réaliser dans les campagnes isolées et donc extrêmement chères. Les personnes y vivant seront donc peut-être privées de la fibre optique.

Atteindre 100% semble un objectif inatteignable, les autorités ont donc convenu d'une alternative. Orange a accepté le principe d'un droit au raccordement à la demande : un client non raccordé après échéance pourra demander, à titre personnel, à Orange d'être raccordé à la fibre dans un délai de six mois.