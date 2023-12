Alerte au froid intense ! 5 degrés de moins que d'habitude en France et jusqu'à -7 degrés dans ces départements

Une vague de froid arrive en France week-end avec de la neige et du gel. Ces samedi 2 et dimanche 3 décembre sont marqués par des températures négatives, bien en-dessous des normales de saison.

Le premier week-end de décembre s'annonce très froid. Après le passage de perturbations, un ciel dégagé va s'imposer sur une grande partie de la France "ce qui fera chuter les températures dans la nuit de vendredi à samedi" prévient La Chaîne météo. Les températures devraient d'ailleurs être de 4 à 5 degrés sous les normales de saison, et même "en dessous de ce que nous devrions avoir durant un mois de janvier", qui est habituellement la période la plus froide de l'année, souligne le média spécialisé.

Des chutes de neige sont attendues ce week-end et en particulier dans le nord-est et le centre-est où le ciel restera gris. La neige sera même présente en plaine, où elle sera cependant assez faible et éparse. Les reliefs doivent eux s'attendre à des chutes plus conséquentes et durables, "les sols pourraient alors blanchir temporairement et quelques centimètres s'ajouteront à la couche déjà présente en montagne" précise la chaîne météorologique.

Dans les Alpes des chutes de neige plus importantes avec une augmentation pouvant aller jusqu'à 4 cm de nouvelle neige sont annoncées, tandis que la Chaîne météo prévoit "quelques flocons le matin du Massif central et de Rhône-Alpes en remontant vers l'Alsace et la Lorraine dès 200 à 300 m, 800 m près des Pyrénées." Il fera entre -1°C et 9°C dans ces régions.

Malgré la fine couche de neige, la Chaîne météo annonce un temps sec et froid dû à la remontée des pressions. Le pays doit s'attendre à des minimales comprises entre -2 et -5°C avec un pic "jusqu'à -6 ou -7°C dans les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace." Ces températures négatives entraîneront la présence de gel qui devrait perdurer tout le week-end dans certaines villes, en particulier dans le nord-est et dans le centre-est et pourrait même s'intensifier avec la neige présente au sol.

Quelques flocons de neige pourraient jouer les prolongations ce dimanche 3 décembre en Ile-de-France, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Les températures attendues dans ces trois régions sont comprises entre -3°C et 7°C. Mais pour le dernier jour du week-end, la Chaîne météo annonce surtout "la généralisation des gelées avec en moyenne -3 à -6°C du Grand-Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec des valeurs entre -10 et -20°C en montagne sur sols enneigés". "Il s'agira de journée la plus froide de cet épisode hivernal" avancent les spécialistes de la chaîne.

Seul le sud semble épargné par ces prévisions ce week-end. Près de la Méditerranée, La Chaîne météo annonce un beau soleil avec des températures douces qui ne descendront pas dans le négatif. Le vent soufflera fort, notamment le mistral et la tramontane avec des rafales à "près de 100 km/h en rafales en Roussillon et en Provence". La Corse, placée en vigilance orange "vent" ce samedi 2 décembre par Météo France, doit s'attendre à des rafales de vent allant jusqu'à 150 km/h, voire 180 km/h par endroit.