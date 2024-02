Cet appareil de cuisine très cherché est à moins de 20 euros chez Lidl ! La promotion est limitée

Lidl propose ce week-end un multicuiseur à moins de 20 euros. Cette offre ne va pas durer longtemps...

Lidl est bien connu pour ses opérations de promotions et ventes flash sur l'électroménager. On peut penser notamment au fameux robot Monsieur cuisine qui a créé l'événement à sa sortie. Ce week-end, Lidl proposera cette fois une offre à prix cassés sur un appareil de cuisine très recherché.

On a notamment repéré un multicuiseur électrique qui profite d'une belle promotion. Avec une puissance de 1000W et une contenance de 5,6 litres, idéal pour quatre personnes environ, cet appareil vous permettra de préparer de nombreux plats. De la marque Silvercrest, il est équipé de multiples fonctions comme la cuisson rapide, douce ou à la vapeur. 12 programmes de cuissons sont en fait préréglés. Par ailleurs, vous pouvez y faire sauter ou revenir vos aliments. Il est aussi conçu pour maintenir au chaud vos préparations et il est également possible d'y confectionner des desserts comme des gâteaux ou des yaourts. L'appareil est en plus fourni avec un verre doseur, une cuillère à riz et une à soupe mais aussi un panier vapeur. Une fonction minuterie permet même de différer la cuisson grâce à un tableau de bord intuitif. Le produit est garanti trois ans.

Le multicuiseur est de nouveau en stock à partir de ce vendredi 23 février et jusqu'à dimanche dans la limite des stocks disponibles. Ce "super week-end" sera aussi celui des promotions sur d'autres produits comme la lessive mais aussi certains produits alimentaires. Concernant la promotion sur le multicuiseur, Lidl offre -24% sur l'appareil passant de 64,99 euros à 49,00 euros mais ce n'est pas tout. Si vous adhérez ou êtes déjà client du programme de fidélité Lidl plus, le multicuiseur électrique tombe au prix de 19 euros. Il vous faut donc passer par Lidl plus pour avoir la promotion complète.

Comment obtenir Lidl plus ? Il s'agit tout simplement de la carte de fidélité dématérialisée de Lidl. Elle est disponible sur une application dédiée. Chaque semaine, l'application met en avant une sélection de bons de réduction. Des cartes à gratter vous sont aussi offertes après chaque passage en caisse où vous avez présenté la carte dématérialisée.

Des coupons de réductions peuvent s'y cacher. Vous pouvez également préparer sur l'application votre liste de courses et le catalogue des produits y est accessible. L'application permet aussi de chercher le Lidl le plus proche, où que vous soyez. Si vous voulez obtenir le multicuiseur à petit prix, vous n'avez plus qu'à vous créer un compte sur l'application.