Un visiteur interstellaire aurait modifié la trajectoire de plusieurs planètes du système solaire

Le système solaire regorge encore de mystères. Mais une nouvelle étude pourrait bien expliquer la trajectoire des planètes qui le composent.

L'univers est entré en expansion il y a environ 15 milliards d'année avec le Big Bang. Depuis, selon les connaissances scientifiques faisant consensus aujourd'hui, il n'a jamais cessé d'évoluer et de se développer, abritant de nombreuses galaxies, comme la Voie Lactée et ses 100 000 années-lumière (al) de diamètre. Et parmi les centaines de milliards d'étoiles qui la composent, on trouve notre système solaire et ses huit planètes.

Ces boules de matière et de gaz gravitent autour du Soleil dans un mouvement appelé "période de révolution", soit la durée mise par un astre pour accomplir un tour complet autour d'un autre astre. Mais selon une récente étude, l'orbite de quatre planètes du système solaire aurait été modifiée, des milliards d'années en arrière. La cause ? Un visiteur interstellaire, huit fois plus massif que Jupiter.

Depuis des décennies, les théories autour de la formation des planètes foisonnent. Seule certitude : ces astres décrivent des orbites plus ou moins circulaires à une vitesse quasiment constante. Mercure, par exemple, a l'orbite la plus excentrique et inclinée du système solaire. En revanche, les planètes géantes (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) suivent des trajectoires presque parfaites.

© 123RF

Mais il est plus difficile qu'il n'y paraît d'expliquer ces écarts entre les astres, selon Renu Malhotra , planétologue à l'Université d'Arizona à Tucson et co-auteur d'une nouvelle étude sur le sujet. C'est pourquoi, l'équipe de scientifiques a envisagé un nouveau scénario pour résoudre l'énigme des orbites atypiques. Pour les chercheurs, le passage furtif d'un objet interstellaire serait responsable de ce déséquilibre gravitationnel. Cet objet interstellaire pourrait être une exoplanète géante ou une naine brune, entrée puis sortie du système solaire il y a 4 milliards d'années.

Grâce à leurs modèles, ils ont réalisé 50 000 simulations de survols, en changeant la masse, la vitesse et la proximité avec le Soleil du visiteur cosmique. Résultat : si la plupart des scénarios donnaient un système solaire méconnaissable, 1% d'entre eux montraient que son passage pouvait réaligner les orbites des planètes géantes pour les ramener à leur configuration actuelle.

Les résultats les plus réalistes impliquaient un mastodonte presque huit fois plus massif que Jupiter, dont le passage aurait suffi à modifier la trajectoire des planètes géantes. Pour l'heure, rien n'a été reconnu par la communauté scientifique, l'étude doit encore évaluée par d'autres experts du domaine.