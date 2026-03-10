Il y a 28 ans, ce film s'est fait voler l'Oscar du Meilleur film, c'est pourtant l'un des meilleurs de tous les temps dans sa catégorie

Ce film sorti il y a 28 ans était le grand favori pour remporter l'Oscar du Meilleur film, mais s'est incliné après une campagne agressive de la concurrence.

Chaque année, les résultats des Oscars sont scrutés de près : quels films ont été salués par l'industrie hollywoodienne ? Pour ceux qui ne suivent pas nécessairement les sorties cinéma chaque semaine, cette cérémonie (dont la prochaine édition a lieu le 15 mars) peut servir de récapitulatif des longs-métrages qui ont marqué l'année passée et qu'il faut éventuellement rattraper. Mais pour les cinéphiles fervents, le palmarès peut parfois laisser un goût amer.

Car si les Oscars priment des longs-métrages, la qualité seule n'est pas nécessairement récompensée. Tout ne se joue pas seulement au moment du vote : plusieurs mois avant la cérémonie, les équipes des films mènent campagne pour s'attirer la sympathie des électeurs et grapiller des votes. Conséquences : certains films pourtant salués sont parfois snobés, ou pas récompensés à leur juste valeur. Il y a 28 ans, un grand classique du cinéma, considéré encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de guerre de tous les temps, en a fait les frais.

Il faut sauver le Soldat Ryan plonge les spectateurs en plein milieu du débarquement de Normandie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Une escouade de soldats américains doit passer derrière les lignes ennemies pour accomplir une mission particulièrement risquée : trouver et ramener sain et sauf à sa mère un certain James Ryan, un soldat lambda dont les trois frères sont décédés au combat en l'espace de trois jours. Au casting du long-métrage de Steven Spielberg, on retrouve Tom Hanks, Matt Damon, Vin Diesel, Tom Sizemore ou encore Edward Burns.

© REX FEATURES/SIPA

Le long-métrage de Steven Spielberg a été salué par la critique et le public et reste, encore aujourd'hui, un immense classique du film de guerre. C'est particulièrement sa reconstitution immersive et très réaliste du débarquement de Normandie qui a été saluée. À sa sortie en 1998, il devient le second film le plus rentable de l'année. En toute logique, il a été nommé à 11 reprises aux Oscars dans des catégories majeures, dont celui du Meilleur film. S'il remporte cinq prix, la récompense suprême lui échappe.

Cette édition des Oscars est restée célèbre chez les observateurs de la machine hollywoodienne comme l'exemple majeur du pouvoir que peut avoir la campagne sur le palmarès final. Il faut sauver le soldat Ryan était le favori de la cérémonie des Oscars 1999. Mais il s'est finalement incliné face à Shakespeare in Love pour le prix du Meilleur film. Si le long-métrage de Madden est loin d'être mauvais, plusieurs observateurs l'ont jugé bien moins méritant que le film de Steven Spielberg. Désormais, il est de notoriété publique que la victoire de Shakespeare in Love a été le résultat d'une campagne agressive menée par Harvey Weinstein, producteur du film.

Dénigrement et campagne intense

Avant d'avoir été accusé d'abus sexuels par plus de 80 femmes, Harvey Weinstein avait érigé la campagne des Oscars au rang d'art : projections privées, fêtes autour du film, publicité constante, et dénigrement des rivaux faisaient partie des méthodes du "mogul" d'Hollywood. "C'était la première fois, du moins pour moi, qu'une campagne négative et le fait de dénigrer le film de quelqu'un d'autre devenaient de rigueur", notait Mark Gill, président de la section Miramax Los Angeles, au micro de Vanity Fair en 2017. On peut d'ailleurs observer que des restes de ces méthodes agressives sont restées dans les usages, notamment lorsque des controverses surviennent autour d'un film ou d'un artiste pile quelques semaines avant une remise de prix.

Le temps faisant, beaucoup estiment encore aujourd'hui que Il faut sauver le soldat Ryan aurait dû remporter l'Oscar du Meilleur film en 1999. Le film de guerre de Steven Spielberg est toutefois resté dans les mémoires et reste l'un des immenses classiques du genre qui a inspiré beaucoup d'autres cinéastes par la manière dont les scènes de bataille sont filmées. Si vous ne l'avez encore jamais vu, sachez qu'il est encore temps de le rattraper : il est disponible en streaming sur Netflix, mais aussi à l'achat et à la location sur plusieurs plateformes de VOD.