Ces compagnies de bus peuvent abandonner des passagers en plein trajet... et c'est légal !

Lors de vos voyages en autobus, les compagnies ont le droit de vous abandonner sur le bord de la route si elles le souhaitent, à certaines conditions.

Chaque année, des centaines de voyageurs sont abandonnés sur le bord de la route. Dans le noir ou sous la pluie, ils rentrent chez eux par leurs propres moyens, peu importe le prix de leur course. En février, Sylvie a été victime de l'une de ces virées aux accents cauchemardesques. À l'âge de 79 ans, elle a été oubliée en pleine nuit sur une aire d'autoroute. Mais comment est-ce possible ? En voyage avec FlixBus, elle aurait profité d'un arrêt du chauffeur pour se dégourdir les jambes. À son retour, dix minutes plus tard, son véhicule avait disparu !

La presse locale regorge d'histoires similaires. Et pour cause : les sociétés de transport assument de faire partir leurs bus sans l'intégralité des voyageurs. Elles ont même donné un nom à ces naufragés : les "passagers oubliés". "Chez BlaBlaCar, ils sont à peu près 1 tous les 10 000" trajets, précise Aurélien Gandois, directeur des activités bus de l'entreprise, à l'UFC-Que Choisir.

Cette position, qui peut être critiquable sur le plan moral, n'en est pas moins légale. La pratique figure en effet dans les conditions générales des compagnies de bus. Celles de FlixBus, par exemple, stipulent que "le personnel roulant ou d'accompagnement est autorisé à poursuivre le voyage si un passager n'est pas de retour au bus une fois le temps de pause écoulé, et n'est pas responsable de son absence après le temps de pause indiqué".

En guise de justification, le porte parole de la compagnie Charles Billiard évoque des contraintes de temps : "Ce sont des lignes régulières, avec des passagers qui ont des interconnexions. Si (à la fin de la pause, ndlr) on commence à attendre celui qui a envie de finir sa cigarette ou qui hésite trop longtemps entre acheter des KitKat ou des M&M's, les retards s'accumulent et l'organisation ne tient plus".

Malgré tout, des procédures de secours ont été mises en place par les transporteurs pour garantir la sécurité des usagers. "Nous prenons en charge le trajet des personnes oubliées, soit en leur appelant un taxi, soit en les faisant monter dans un bus qui arrive après", affirme Aurélien Gandois, directeur des activités bus de BlaBlaCar.

Dans la réalité cependant, ces promesses ne sont pas toujours tenues. En 2020, une passagère de FlixBus s'est retrouvée "en tee-shirt, sur un parking en Belgique, à chercher du secours" lors d'un trajet Paris-Amsterdam. Abandonnée par la compagnie, la voyageuse a finalement été ramenée par un automobiliste de passage. À son retour, elle a décidé d'attaquer la société en justice. FlixBus a été condamné à indemniser sa cliente à hauteur de 550 euros pour le préjudice matériel (elle n'a jamais récupéré ses affaires) et de 2050 euros au titre du préjudice moral.