C'est l'une des plus petites îles d'Espagne. On y trouve aucune voiture et les plages sont encore préservées

Cette petite île espagnole peu connue regorge de trésors.

C'est une petite île longue de moins de deux kilomètres qui offre aux visiteurs des paysages méditerranéens spectaculaires. Il n'y a pratiquement pas de voitures, juste des maisons de pêcheurs. L'archipel est en réalité formé d'une île principale appelée Plana, complété par les îlots de La Pedrera, La Galera et La Nau. Ses eaux transparentes abritent une réserve naturelle marine, un paradis pour les amateurs de snorkeling et de plongée.

Bienvenue sur Tabarca, la plus petite île habitée d'Espagne ! Située au large d'Alicante, à seulement 11 milles nautiques des côtes, elle fait partie de la Communauté valencienne. Malgré sa petite taille de 1800 mètres de long sur 400 mètres de large, Tabarca regorge d'attraits qui lui ont valu d'être distinguée récemment par le célèbre guide de voyages Lonely Planet.

L'histoire de l'île est aussi fascinante que ses paysages. Ancien refuge de pirates, Tabarca a été fortifiée et peuplée au 18ème siècle sur ordre du roi Charles III. Les murailles entourant le centre historique témoignent encore de ce passé mouvementé.

Aujourd'hui, l'île vit principalement du tourisme. Les visiteurs viennent y chercher le calme et l'authenticité, loin de l'agitation du continent. Avec ses criques secrètes, son atmosphère paisible, sa riche histoire, son patrimoine architectural unique comprenant une église, un phare et des fortifications, sans oublier sa délicieuse gastronomie saluée par les guides, Tabarca est une destination encore gardée précieusement par les initiés.

À seulement deux heures de vol de Paris, Alicante, la ville la plus proche de Tabarca, est l'une des plus belles cités d'Espagne. Principale destination touristique de la Costa Blanca, elle est tout autant appréciée pour ses plages et son climat méditerranéen que pour son patrimoine riche de plus de 2000 ans d'histoire. Les environs d'Alicante valent également le détour, avec notamment la superbe plage de San Juan et son paysage de carte postale. Alors, prêt à larguer les amarres pour découvrir Tabarca et la magnifique région d'Alicante ?