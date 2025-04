Cette pratique est autorisée depuis le 1er avril : de nombreux conducteurs vont en profiter

Une nouvelle règle de conduite est entrée en vigueur depuis le 1er avril dans ce pays très visité par les Français.

Les règles de circulation ne sont pas gravées dans le marbre. Les automobilistes français, à qui l'on impose des limitations de vitesse de plus en plus strictes, sont bien placés pour le savoir. Mais il arrive aussi, certes plus rarement, que les changements leur soient favorables, comme par exemple pour les conducteurs de deux-roues qui sont autorisés depuis le 11 janvier 2025 à circuler en inter-files partout en France.

Cette fois, c'est dans un pays proche de l'Hexagone que le Code de la route vient de changer à la faveur de nombreux usagers de la route. Le Portugal a apporté plusieurs modifications, approuvées au Parlement en janvier dernier, qui sont entrées en vigueur le 1er avril. Depuis quelques jours, une interdiction a été levée pour une certaine catégorie d'usagers de la route.

Les voies de bus, réservées aux véhicules de transports en commun et aux véhicules prioritaires en intervention (pompiers, police, SAMU…) sont désormais ouvertes aux motos. Les motards avaient jusque-là le droit d'emprunter ces voies réservées à condition de disposer d'une autorisation des autorités compétentes. Ils n'en ont désormais plus besoin.

© 123RF

Dans un pays qui accueille de nombreux touristes français, et où les émigrés installés en France aiment venir profiter de la douceur pour se ressourcer quelques semaines dans l'année, il n'est donc plus rare depuis quelques jours de voir les deux et trois-roues motorisés profiter des voies de bus. Une aubaine pour les motards qui n'ont plus besoin de naviguer entre les voitures dans certaines rues très fréquentées.

Le nouvel article 77 du Code de la route portugais leur octroie désormais le droit de rouler sur les voies de bus sans risquer de se faire verbaliser par les forces de l'ordre. Avant le 1er avril, cette pratique pouvait leur valoir une amende comprise entre 45 et 225 euros. Seuls les automobilistes trop pressés seront désormais dans le viseur de la police... Aucun projet n'a pour l'heure été évoqué en France, où les voies de bus peuvent seulement être empruntées par les transports en commun, les véhicules d'urgence ou encore les taxis.