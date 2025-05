Des monstres rouges découverts dans l'espace, tout change pour les scientifiques

Le télescope James Webb a photographié dans l'espace "trois monstres rouges", une découverte qui marque le début d'une "nouvelle ère".

Le télescope spatial James Webb de la Nasa ne cesse de fournir de nouvelles images de l'Univers. L'appareil parvient à observer dans l'infrarouge pour voir à travers les nuages de poussières. Récemment, il est tombé sur "trois monstres rouges", comme le rapporte une équipe internationale de chercheurs, dirigée par l'Université de Genève (Unige), dans une étude publiée dans la revue Nature.

Il a ainsi découvert trois galaxies, qui étaient déjà présentes dans le premier milliard d'années après le Big Bang, ce qui est très court à l'échelle astronomique. Dénichées à près de 13 milliards d'années-lumière, leur masse a été analysée et a impressionné : elle est comparable à celle de la Voie lactée actuelle. D'où vient leur couleur ? Cet aspect rouge observé sur les images du télescope vient de leur forte teneur en poussière.

Les résultats permettent aussi de faire de nouvelles observations sur la formation des galaxies dans l'Univers primitif. Selon les scientifiques, les galaxies se forment progressivement au sein d'un halo de matière noire en capturant le gaz et en faisant des structures liées par la gravitation. Une partie de ce gaz, 20% au plus, est alors convertie en étoiles. "Ces monstres rouges" ont défié cette loi en réussissant à en transformer la moitié. Ces étoiles se sont ainsi formées presque deux fois plus vite que leurs homologues de masse inférieure ou plus récents. Face à notre galaxie qui en crée entre trois et cinq par an, ces "monstres" en produisent 1000 pendant cette même période.

© Université de Genève/NASA

"De nombreux processus dans l'évolution des galaxies ont tendance à introduire une étape limitant la vitesse à laquelle le gaz peut se convertir en étoiles, mais d'une manière ou d'une autre, ces "monstres rouges" semblent avoir rapidement surmonté la plupart de ces obstacles ", a expliqué Stijn Wuyts, chercheur à l'université de Bath qui a participé à l'étude.

Cette anomalie questionne les scientifiques qui se demandent ce qui a boosté la formation de ces galaxies. Cela pourrait être dû à leur environnement comme des densités de gaz plus élevées ou un refroidissement plus rapide, mais cela reste à vérifier.

"En étudiant ces galaxies plus en profondeur, nous découvrirons de nouvelles perspectives sur les conditions qui ont façonné les premières époques de l'univers. Les monstres rouges ne sont que le début d'une nouvelle ère dans notre exploration de l'univers primordial", a déclaré Dr. Xiao qui a participé à l'étude. Les futures observations de James Webb permettront d'en apprendre plus.