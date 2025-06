L'Europe a un trésor exceptionnel en mer du Nord, son exploitation peut changer le monde

La mer du Nord pourrait être le lieu de la prochaine révolution technologique : l'Europe dispose d'un trésor exceptionnel.

Les fonds marins regorgent de trésors. Animaux exceptionnels, épaves légendaires, pierres et coraux précieux, leur exploration réserve souvent de belles surprises. Elle peut aussi permettre des découvertes majeures pour l'avenir. C'est ce qui s'est passé en mer du Nord. Ce trésor n'est ni de l'or ni de l'argent, mais quelque chose qui pourrait être bien plus utile à long terme.

Dans ces eaux, historiquement exploitées pour leurs hydrocarbures, le potentiel de production d'hydrogène vert est, en fait, énorme. Et ce, grâce aux particularités uniques de cette mer : avec ses vents parmi les plus forts et les plus constants du monde et ses eaux peu profondes, tout en étant près du continent, elle apparait comme un endroit parfait pour l'implantation de parcs éoliens, qui pourraient produire jusqu'à 300 gigawatts d'électricité. Un vrai trésor.

Ce processus utiliserait l'électrolyse, qui décompose les molécules d'eau grâce à l'électricité produite par des sources propres comme l'énergie éolienne, pour produire de l'hydrogène sans émissions de dioxyde de carbone. Ce procédé pourra être amélioré grâce à des avancées technologiques comme le Windcatcher, un système de turbine installé sur un mur flottant et améliorant la collecte de l'énergie éolienne.

Cette production d'énergie propre pourrait devenir majeure pour remplacer les combustibles fossiles. L'Europe atteindrait ainsi les 45 000 tonnes d'hydrogène vert par an, réduisant considérablement son empreinte carbone. Ces projets peinent cependant à se mettre en place au vu du coût qu'ils représentent et de l'absence de normes communes entre les pays.

Certains sont tout de même lancés. C'est le cas du projet HOPE (Hydrogen Offshore Production for Europe) qui vise à construire la "première infras­truc­ture du continent qui produira à grande échelle de l'hydrogène renouvelable en pleine mer". Elle doit être installée le long des côtes de la mer du Nord, près du port d'Ostende en Belgique et bénéficier à la Belgique, les Pays-Bas et la France. Cette installation devrait être en mesure de produire quatre tonnes d'hydrogène par jour.

Le projet a pour objectif de "faire progresser la technologie en développant et en testant le premier système de production d'hydrogène vert en mer de 10 MW, et démontrer la faisabilité de concepts à grande échelle en vue d'un déploiement en 2028 et au-delà".