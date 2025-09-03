Cette info sur la composition des hamburgers de McDonald's est bien cachée, elle n'est disponible qu'aux bornes

Certains fast-foods n'affichent pas clairement les informations essentielles sur leurs produits, révèle une enquête de l'UFC-Que Choisir. McDonald's en fait partie.

Entre une frite et un cheeseburger, avez-vous déjà pris le temps de vous demander ce qui compose vraiment vos menus de fast-food ? McDonald's, Burger King, KFC, Quick : toutes ces enseignes promettent un repas rapide et bon marché. Régulièrement ciblées par les critiques, ces enseignes assurent aussi faire des efforts pour améliorer la qualité de leurs produits. Mais qu'en est-il des allergènes, des additifs ou de la valeur nutritionnelle de vos burgers ?

Dans certains pays comme la Suisse, ces chaînes sont tenues d'afficher clairement les ingrédients sur les bornes ou leur site. Mais en France, ces informations restent souvent peu visibles, dénonce l'association UFC-Que-Choisir dans une enquête publiée mi-juillet.

L'association de consommateurs a passé au crible les données fournies par les fast-food (bornes, sites web et applications), selon trois critères : les allergènes, le Nutri-Score, et la composition des produits. Sur les allergènes, Burger King et McDonald's s'en sortent bien grâce à des pictogrammes d'alerte définis par les consommateurs. Seulement chez McDonald's, "cette présentation n'est donnée que sur les bornes de ses restaurants et pas sur son appli ni sur son site lors de la commande", note l'UFC-Que-Choisir.

Burger King est aussi épinglé pour entretenir une "confusion" entre les traces d'allergènes et ceux effectivement présents dans leur produits, ce qui peut "réduire inutilement le choix pour les consommateurs souffrant d'allergies" selon l'enquête. Chez KFC, il faut consulter un "tableau général très complexe" sur les bornes et les fiches des produits une à une sur son site et son application. Quant à Quick, aucune information n'est affichée sur les bornes, et un simple tableau général est présenté en ligne.

Côté Nutri-Score, Quick et Burger King ne l'affichent pas, se contentant de "tableaux d'analyses nutritionnelles incompréhensibles" selon l'association. McDonald's affiche le logo, mais uniquement sur les Nutri-Score A et B, et selon l'ancien algorithme. Ainsi, certains produits comme le "McFish Mayo" ou le "Egg & Cheese McMuffin" sont notés B alors qu'ils mériteraient un C. "Chez McDonald's, un tiers des burgers et autres composantes principales des menus (hormis les salades) écopent d'un Nutri-Score D (soit une mauvaise note nutritionnelle) et c'est près des trois quarts (70 %) chez KFC", affirme l'UFC-Que-Choisir. Aucun Nutri-Score n'est affiché directement sur les menus pour toutes ces enseignes.

La composition des produits n'est pas plus transparente, "avec de vagues compositions très génériques sans intérêt pour le consommateur". Exemple frappant : en France, McDonald's ne révèle que six ingrédients pour son hamburger de base, contre 44 en Suisse. Idem pour Burger King : 31 ingrédients dans ses nuggets suisses, zéro info en France. Parmi les additifs souvent masqués en France mais affichés dans d'autres pays, on trouve des émulsifiants tels que les mono et diglycérides d'acides gras (E471, E472e ou E481), ou de la carboxyméthyl cellulose. "Ces additifs sont suspectés d'augmenter selon le cas les risques de problèmes digestifs, d'inflammations de l'intestin, de diabète ou de cancer du côlon", note l'association de consommateurs.

Finalement, McDonald's atteint "de justesse" la moyenne grâce à ses pictogrammes et au Nutri-Score. Burger King et KFC se partagent la deuxième place, et Quick ferme la marche avec un "zéro pointé". Face à ce constat, l'UFC-Que Choisir demande à la Commission européenne de "rendre obligatoire l'affichage du Nutri-Score et la liste exhaustive des ingrédients". Et exhorte les enseignes visées à "faire tout la transparence sur les ingrédients qu'elles utilisent".