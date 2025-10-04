"Elle est apparue comme par magie" : la photo d'une "bébé planète" en pleine croissance dévoilée

Des scientifiques ont réussi, pour la première fois, à capturer une planète en train de grandir. Un spectacle impressionnant !

L'Univers ne cesse de révéler de nouveaux secrets. Des chercheurs ont récemment découvert et photographié une nouvelle planète, appelée WISPIT 2b, grâce au VLT-SPHERE, un télescope terrestre situé au nord du Chili et exploité par l'Observatoire européen austral. Il s'agit en fait d'une protoplanète, soit une planète en cours de formation, située au-delà de notre système solaire. Elle est en train d'accumuler de la matière et se développe progressivement, elle est donc encore en pleine croissance. Cette observation a été partagée dans The Astrophysical Journal Letters.

Elle se situe près de l'étoile WISPIT 2, qui est entourée d'un disque multi-anneaux de poussière et de gaz. Ces derniers se forment autour de jeunes étoiles sur des milliards de kilomètres. La nouvelle planète a vu le jour dans l'espace entre deux anneaux. L'équipe cherchait justement des planètes cachées dans ces interstices des disques. Pour ce faire, ils scrutaient une émission de lumière visible spécifique, connue sous le nom d'hydrogène alpha.

"Lorsque les planètes se forment et grandissent, elles absorbent l'hydrogène gazeux environnant. Lorsque ce gaz s'abat sur elles comme une cascade géante venue de l'espace et frappe la surface, il crée un plasma extrêmement chaud, qui à son tour émet cette signature lumineuse H-alpha particulière", a expliqué Laird Close, astronome à l'Université d'Arizona.

© Laird Close, Université de l'Arizona

"Après avoir combiné deux heures d'images, elle est apparue comme par magie", a-t-il ajouté. Cette planète est une géante gazeuse, cinq fois plus massive que Jupiter. Elle a environ 5 millions d'années, donc est presque mille fois plus jeune que la Terre, ce qui explique l'emploi du terme "bébé planète". Elle se situe à 437 années-lumière de notre planète bleue. Sa trajectoire orbitale la situe loin de son étoile : 56 fois la distance entre la Terre et le Soleil.

"Cela ressemble un peu à ce à quoi nos Jupiter et Saturne auraient ressemblé lorsqu'ils étaient 5 000 fois plus jeunes qu'aujourd'hui", telle "une photographie de bébé" du système solaire il y a 4,5 milliards d'années, a comparé Gabriel Weible, étudiant en astronomie de l'Université de l'Arizona.

En plus de la découverte de cette planète, l'équipe de chercheurs a repéré un deuxième point dans l'un des anneaux sombres de l'étoile. Provisoirement appelée CC1, il sera étudié ultérieurement. Il pourrait s'agir d'une autre planète qui évoluerait sur une orbite plus serrée, mais serait presque deux fois plus massive.