Un satellite immense arrive dans l'espace, le ciel ne sera plus le même

Un nouveau satellite va être envoyé dans l'espace très bientôt. C'est l'un des "plus grands jamais déployés" à orbite basse. Il sera suivi de nombreux autres, transformant le ciel.

Starlink de Space X, le fournisseur d'internet par satellite, va voir sa concurrence s'accroitre. Après avoir pris du retard, AST SpaceMobile a annoncé être prêt à lancer son satellite nouvelle génération, nommé "BlueBird 6" ou FM1, depuis depuis le centre spatial de Satish Dhawan en Inde, selon un rapport financier publié le 10 novembre dernier . Le lancement, qui a été repoussé à plusieurs reprises suite à des soucis d'approvisionnement et de fabrication, est prévu avant la fin de l'année, plus précisément pendant la première quinzaine de décembre.

Il s'agit d'un satellite de communication haut début, éliminant le besoin d'équipements spécifiques au sol. Ce prototype peut couvrir des milliers de cellules et donc prendre en charge des millions d'appareils simultanément. Il est doté de vastes réseaux d'antennes couvrant environ 220 mètres carrés, soit plus de trois fois les anciens modèles. L'appareil pourra gérer jusqu'à 10 000 MHz de bande passante de traitement, permettant ainsi des débits de pointe allant jusqu'à 120 Mbit/s par cellule. Il doit particulièrement servir à une connectivité satellite pour les téléphones portables en zones blanches.

FM1 est suivi de près par "BlueBird 7", qui a été expédié, en ce mois de novembre, vers son site de lancement au Cap Canaveral en Floride. Viendront ensuite les satellites 8 à 16, qui sont actuellement à différents stades de production, avec des lancements prévus tous les 1 à 2 mois en 2025 et 2026.

© AST SpaceMobile

Ce "seront les plus grands satellites commerciaux jamais déployés en orbite basse terrestre", a affirmé AST sur X. "BlueBird 6" pèse 6,5 tonnes. "On prévoit de mettre en orbite entre 45 et 60 satellites d'ici la fin de l'année 2026", a ajouté l'entreprise. Le ciel va donc être transformé, le nombre de satellites dans l'espace ne faisant qu'exploser ces dernières années. Sur les 12 derniers mois, 3664 satellites ont été lancés. Au 1er octobre 2025, 15 965 étaient en orbite autour de la Terre, dont 13 026 actifs.

Cet objectif permettrait de couvrir l'ensemble du territoire américain et donc de respecter leur contrat avec l'entreprise Verizon pour proposer ce service l'année prochaine. AST s'attend à fournir un service d'abord "intermittent à l'échelle nationale" début 2026, puis "continu" un peu plus tard. L'entreprise travaille également avec Vodafone, le géant britannique des télécoms. Elle prévoit un centre opérationnel en Allemagne, avec un lancement commercial en 2026 pour que les utilisateurs puissent continuer à utiliser leur téléphone dans les endroits où les réseaux terrestres 4G et 5G ne sont plus disponibles.