L'homme le plus riche de tous les temps a bâti sa fortune sur le malheur des gens

Il faut remonter quelques siècles en arrière pour retrouver l'homme considéré comme le plus riche de l'Humanité.

Des hommes extrêmement riches, le monde en a connu. Aujourd'hui, c'est Elon Musk, le milliardaire à la tête de Space X, Tesla ou encore X, qui est le plus riche du monde, mais il a un prédécesseur qui aurait réussi à accumuler une fortune encore plus importante. C'est en Afrique de l'Ouest qu'il faut se rendre pour découvrir celui qui serait considéré comme ayant été l'homme le plus riche de l'histoire de l'Humanité et il faut aussi remonter au XIVe siècle.

A cette époque, l'empire du Mali est très important et s'étend sur plus de 3000 kilomètres, du Sénégal à Tombouctou. Il était dirigé par un certain Mansa Moussa, descendant d'une lignée de monarques, qui a régné de 1312 à 1337. Il a bâti sa richesse sur les mines d'or, son royaume possédant à l'époque la moitié des ressources aurifères mondiales. Selon les estimations, entre trois et quatre tonnes d'or auraient été extraites par an durant son règne. L'or africain était très apprécié et était utilisé pour frapper des devises ou fabriquer des bijoux et objets religieux.

En tant que roi, Mansa Moussa avait un accès presque illimité à cette ressource. Certains experts se sont avancés à dire qu'il était à la tête d'une fortune équivalente à une somme entre 400 et 600 milliards d'euros, même si elle est en réalité inestimable aujourd'hui. " Les récits contemporains de la richesse de Mansa sont tellement dithyrambiques qu'il est presque impossible de se faire une idée précise de l'étendue de sa richesse et de son pouvoir", a déclaré à la BBC Rudolph Butch Ware, professeur agrégé d'histoire à l'Université de Californie

L'un des épisodes connus de son histoire est son pèlerinage à La Mecque en 1324. Le souverain voulait faire connaitre son royaume et aurait emmené avec lui 60 000 hommes, 12 000 esclaves et une centaine de chameaux. C'était presque toute une ville qui traversait le désert. Celui qui est désigné comme "le roi des rois" aurait surtout pris 10 tonnes d'or pour financer le voyage. Lors d'une escale de trois mois au Caire, en Egypte, il se serait mis à distribuer de l'or pour démontrer l'étendue de sa richesse. Son action aurait provoqué une dévaluation de la monnaie locale et donc une chute du prix de l'or. Une crise économique de 10 ans s'en serait alors suivie dans la région.

Il aurait aussi gaspillé beaucoup d'or durant son pèlerinage. L'origine de sa richesse revêtirait aussi d'un autre aspect plus sombre : la vente d'esclaves. Il a cependant participé aux arts, à l'architecture et a fait construire des écoles, des bibliothèques et des mosquées, notamment à Tombouctou. Son image a même été inscrite sur une carte de l'Atlas catalan de 1375, où il est représenté assis sur un trône d'or au sommet de Tombouctou, une pièce d'or en main.

Pour l'historien Patrick Boucheron, dans Quand l'Histoire fait date, documentaire Arte, la fortune de Mansa Moussa doit être nuancée : sa légende aurait été construite par lui-même pour se poser en égal des personnages les plus influents du monde islamique de l'époque. Après la mort du souverain, ses fils ont hérité de l'Empire, mais il n'a pas résisté aux rébellions et n'a pu être maintenu uni.