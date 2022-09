Présidentielle 2022 au Brésil : Lula en duel contre Bolsonaro, une victoire au 1er tour possible ?

PRESIDENTIELLE BRÉSIL. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022 au Brésil ce jouera le 2 octobre, l'issue du vote semble déjà connue et devrait voir Lula et Bolsonaro qualifiés, à moins que le premier obtienne la majorité absolue des voix.

[Mis à jour le 22 septembre 2022 à 15h54] Un duel entre Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, et Jaïr Bolsonaro. C'est ce qui est annoncé comme le résultat du premier tour de l'élection présidentielle brésilienne prévu le 2 octobre 2022. Les deux candidats, l'un de gauche et l'autre d'extrême droite, monopolisent la tête des sondages depuis le début de la campagne mais c'est bien Lula qui s'est hissé sur la première marche avec plus ou moins d'avance sur son concurrent direct. L'écart s'est tout de même réduit dans la dernière enquête publiée le 15 septembre avec seulement 12 points de différence.

L'élection présidentielle au Brésil ne devrait donc offrir aucune surprise pour son premier tour sauf si le scrutin suffit à élire un nouveau président. Pour cela un seul moyen : remporter la majorité absolue des voix le 2 octobre. Un scénario envisageable selon Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes qui le 21 septembre dans le Journal du Dimanche a affirmé que "Lula pourrait remporter cette élection au premier tour". L'ancien chef de l'Etat, fort de deux mandats entre 2003 et 2010, dépasse systématiquement les 40% d'intentions de vote dans les sondages et est même crédité de 45% des voix dans la dernière étude, de là à atteindre les 51% il n'y a que quelques pas. Ce serait toute de même faire abstraction de la force de l'électorat de Jaïr Bolsonaro déterminé à voir son candidat réélu pour un second mandat.

Très polarisée autour des deux candidats phares et en pleine crise économique, sociale et institutionnelle, l'élection présidentielle brésilienne devrait se jouer autour de ce que représentent les hommes politiques et sur ce terrain l'avantage semble bel et bien aller à Lula. Le candidat du Parti des Travailleurs se présente que le candidat des classes populaires, de la démocratie et de l'environnement tandis que Jaïr Bolsonaro milite pour des politiques néo-libérales plus à destination des grands industriels et aspire encore à renverser le système politique institutionnel.

Au Brésil, une élection présidentielle avant une possible insurrection ?

Au Brésil, le scrutin présidentiel se tient dans un contexte brûlant : une accumulation de crises économique, sociale et institutionnelle. Si les deux premières sont en partie conjoncturelles, la troisième est bien le fruit d'années de méfiance et de déception du peuple brésilien par rapport aux politiques. De mauvais rapports qui se sont encore aggravés ces dernières années sous le mandat de Jaïr Bolosonaro qui est souvent le premier à tirer à boulets rouges sur les institutions surtout judiciaires. Depuis qu'il est au pouvoir le président brésilien s'en est régulièrement pris au Tribunal fédéral suprême, plus haute instance juridique, où à la fiabilité du système électoral. Une stratégie de décrédibilisation qui s'est accélérée durant la campagne comme pour préparer la contestation du scrutin en cas de défaite.

C'est cette hypothèse, déjà évoquée par les militants bolsonaristes, qui fait naître des inquiétudes chez les électeurs brésiliens : Jaïr Bolsonaro appellera-t-il à l'insurrection s'il perd devant Lula à la présidentielle ? Lors de récents événements dont la manifestation du 7 septembre 2022 pour le bicentenaire de l'indépendance du Brésil, les bolsonaristes n'ont pas caché qu'ils étaient prêts à envahir les rues et peut-être les institutions. Ces déclarations font craindre une version tropicale de l'invasion du Capitol qui avait secoué les Etats-Unis après la défaite de Donald Trump en 2020.

Quels sont les sondages de l'élection présidentielle 2022 au Brésil ?

Durant toute la campagne, Lula est resté en tête des intentions de vote dans les sondages et a par moment eu une avance confortable sur Jaïr Bolsonaro. A quelques semaines du scrutin, les tendances restent les mêmes mais le candidat d'extrême droite rattrape son retard. Selon l'étude publiée par Datafolha le 15 septembre 2022, Lula est crédité de 45% des intentions de vote contre 33% pour Bolsonaro. Le dissident de gauche Ciro Gomes arrive en suivant mais loin derrière avec entre 7 à 9% des intentions de vote tandis que Simone Tebet dépasse péniblement les 5% et que tous les autres candidats gravitent autour des 1%. L'institut de sondage a testé l'hypothèse d'un duel Lula - Bolsonaro au second tour et pour l'heure l'avantage va au candidat de gauche qui est crédité de 54% des voix contre 38% pour Jaïr Bolsonaro.

Qui sont les candidats à l'élection présidentielle au Brésil ?

Un an avant l'élection présidentielle au Brésil, les candidatures de Luiz Inácio Lula da Silva et de Jaïr Bolsonaro ne faisaient aucun doute. Les deux hommes politiques sont officiellement rentrés dans la course électorale en juillet et mènent campagne depuis plusieurs mois. En se présentant à la présidentielle brésilienne, Lula fait son retour en politique après avoir été emprisonné et donc privé d'élection en 2018. Libéré de sa condamnation jugée partiale par la Cour Suprême, en 2021, Lula brigue un troisième mandat et a des chances de l'emporter grâce à sa popularité auprès des classes populaires.

L'autre poids lourd de l'élection présidentielle brésilienne et l'actuel chef de l'Etat, Jaïr Bolsonaro, qui espère être réélu malgré un mandat marqué par les révoltes et les critiques contre sa politique. Le président brésilien accuse une baisse de popularité parmi ses partisans dont les électeurs de droite, l'armée et les grands patrons mais a regagné la confiance de certains durant la campagne.

Neuf autres candidats se sont lancés dans la course dont un qui apparaît comme le troisième homme de l'élection : Ciro Gomes. Cet ancien ministre du centre gauche veut être une autre voix pour les électeurs déçus par le PT de Lula mais la presse brésilienne n'exclut pas un possible rapprochement entre les deux candidats de gauche. Toujours à gauche on compte la candidate dissidente Vera Lúcia Salgado, la communiste Sofia Manzano et Leonardo Péricles de l'union populaire. A droite cette fois Simone Tebet et Soraya Thronicke sont des candidates du centre-droit tandis José Maria Eymael est plus à droite de l'échiquier politique. Il y a aussi le candidat à la pensée libéraliste Felipe d'Avila.

Quand aura lieu l'élection présidentielle 2022 au Brésil ?

L'élection présidentielle brésilienne est prévue les dimanches 2 et 30 octobre 2022. Le scrutin qui permet d'élire le chef de l'Etat est organisé tous les quatre ans et le dernier vote, qui s'est tenu le 28 octobre 2018, a sacré Jaïr Bolsonaro. Cette année l'homme politique est candidat à sa succession pour un deuxième mandat consécutif. A noter que la Constitution de 1988 limite l'exercice de la fonction de président de la République fédérative du Brésil à deux mandats consécutifs mais n'empêche pas plus tard aux anciens chefs de l'Etat de se représenter, à l'instar de Luiz Inácio Lula da Silva qui a gouverné le pays de 2003 à 2010.

Une fois élu, le président de la République fédérative du Brésil est en place pour quatre ans. Mais avant de s'installer à la tête du pays il faut remporter le scrutin majoritaire à deux tours. Une victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle est possible si un candidat remporte la majorité absolue des voix, soit 50% des suffrages plus un vote. A défaut, les deux candidats en tête sont qualifiés pour le second tour et c'est alors celui qui obtient le meilleur score dans les urnes qui est élu. Chaque candidat se présente avec un colistier qui est candidat à la vice-présidence. Lors de l'élection présidentielle les Brésiliens élisent à la fois le chef de l'Etat mais aussi son bras droit. Lui aussi est élu pour une durée de quatre.

Côté suffrage, le taux de participation est généralement important du fait du vote obligatoire imposé par la Constitution de 1988 qui contraint tous les citoyens de 18 à 70 à participer à tous les scrutins. Une obligation dont sont dispensés les Brésiliens âgés de 16 à 18 ans, ceux de plus de 70 ans mais aussi les soldats et les personnes illettrées. Cette obligation n'empêche pas une augmentation du taux d'abstention ces dernières années. A l'élection présidentielle de 2018, 21,3% des électeurs s'étaient abstenus.