Iran : des mobilisations historiques, des repressions brutales, les vidéos

IRAN. En Iran, les manifestations pour protester contre la mort de Mahsa Amini et contre la République islamique ont fait onze morts selon le bilan officiel de ce 22 septembre, après six jours de mobilisations citoyennes.

[Mis à jour le 22 septembre 2022 15h27] Six jours que les manifestants battent le pavé en Iran. Ils sont des milliers à être descendus dans la rue pour protester contre le régime de la République islamique depuis le 16 septembre 2022 et au fil des jours les mobilisations ont gagné en ampleur jusqu'à devenir un soulèvement populaire. Les autorités ont du mal à contenir les foules de manifestants qui pour certains s'en prennent aux symboles de l'autorité comme les véhicules de police. Les mobilisations populaires en Iran ont déjà fait onze morts en seulement quelques jours, des victimes sont à déplorer aussi bien chez les manifestants qu'au sein des forces de l'ordre.

Les images des manifestations en Iran

Toutes les grandes villes d'Iran sont prises d'assaut par les manifestants qui se rassemblent par centaines et parfois par milliers. Ce sont des femmes, de tous les âges qui défendent leurs droits, mais aussi des hommes qui défilent dans les rues. Les manifestants s'attaquent aux symboles de la République islamique, notamment au hijab dont le port est imposé aux femmes. Elles sont nombreuses dans les rues à l'enlever ou le brûler au milieu de la foule. Lors des mobilisations ce sont aussi les forces de l'ordre et les autorités qui sont prises pour cibles : les véhicules de police sont souvent entourés et immobilisés par les foules et parfois incendiés.

Pourquoi y a-t-il des manifestations en Iran ?

En Iran les manifestations ont débuté le 16 septembre, jour de la mort de Mahsa Amini. La jour femme de 22 ans est décédée pendant une garde à vue, trois jours après avoir été arrêtée par la police de mœurs pour "port de vêtements inapproprié". La cause de son arrestation ? Elle ne portait pas correctement son hijab, le voile devant couvrir les cheveux d'une femme selon les règles strictes de la République islamique. Le décès de la jeune femme est jugé suspect par une large partie de la population et selon l'agence de presse Fars "de nombreux manifestants sont convaincus que Mahsa est morte sous la torture". Les autorités comme le gouvernement nient être responsables de la mort de la jeune femme.

Le décès de Mahsa Amini a été l'élément déclencheur du soulèvement populaire et les femmes ont été les premières à initier le mouvement d'abord sur les réseaux sociaux. Plusieurs vidéos d'Iraniennes retirant leur hijab publiquement, se coupant les cheveux voire brûlant leurs foulards ont été postées sur les réseaux. Depuis la rébellion s'est imposée dans la rue où des centaines de personnes se rassemblent pour dénoncer la mort de la jeune femme mais plus largement pour protester contre le régime en place. Des manifestations se sont organisées dans les quatre coins de l'Iran, de la capitale Téhéran jusqu'au Kurdistan, région dont était originaire Mahsa Amini, en passant par toutes les grandes villes. Le mouvement a même dépassé les frontières de l'Iran puisqu'à travers tout le globe les Iraniennes se joignent à la cause de leur compatriotes en coupant leurs cheveux.

Onze morts dans les manifestations en Iran

Le soulèvement populaire en Iran conduit à des vraies affrontements entre les manifestants et les représentants des autorités locales. Dans les mouvements de foules plusieurs attaques ont eu lieu et ont fait onze morts selon le dernier bilan officiel publié le 22 septembre 2022. Parmi les victimes on compte quatre paramilitaires et membres des forces de sécurité "mobilisés pour affronter les émeutiers" qui ont été tués à coups de couteau ou par balles et sept manifestants également tués à coups de couteaux selon les agence de presse iraniennes.

Les autorités locales disent ne pas être impliquées dans la mort des manifestants. Pourtant plusieurs ONG dont Amnesty International ont pointé du doigt la "répression brutale" des manifestants par les policiers en plus de dénoncer "le recours illégal aux tirs de grenailles, billes d'acier, gaz lacrymogène, canons à eau et coups de bâton pour disperser les manifestants".