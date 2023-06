Pourquoi la Chine creuse-t-elle un trou de 10 000 mètres de profondeur dans la croûte terrestre?

Il s'agit d'une aventure scientifique, mais aussi d'une quête des ressources minérales et énergétiques.

Les scientifiques chinois ont lancé le défi de creuser un trou de 10 000 mètres de profondeur dans la croûte terrestre. La deuxième économie mondiale cherche à explorer de nouveaux territoires sous la surface de la Terre.

Le coup d'envoi des forages pour le trou le plus profond de Chine a été donné mardi dans la région riche en pétrole du Xinjiang, au nord-ouest du pays. Le puits étroit traversera plus de 10 couches de roche continentale pour atteindre les roches crétacées, vieilles de quelque 145 millions d'années.

Un défi de forage hautement complexe

"La difficulté de ce projet de forage est comparable à celle d'un camion roulant sur 2 câbles d'acier minces", a déclaré le scientifique Sun Jinsheng. Et le foret ne fait qu'effleurer la croûte terrestre. En effet, celle-ci mesure entre 30 et 60 kilomètres d'épaisseur avant de passer au manteau terrestre.

Le président chinois Xi Jinping a déjà appelé, lors d'un discours en 2021, à explorer davantage les profondeurs de la Terre. De tels travaux peuvent aider à dénicher des ressources minérales et énergétiques, ainsi qu'à évaluer les risques de séismes et d'éruptions volcaniques.

Des records de forage en Russie

Le trou le plus profond jamais foré par l'homme se trouve sur la péninsule de Kola, près de la frontière finlandaise en Russie. Il a atteint une profondeur de 12 262 mètres en 1989. Le record pour le trou de forage le plus long a également été établi en Russie lors du projet Sakhaline I en 2008. Dans ce projet d'extraction de pétrole et de gaz, un trou de 12 345 mètres de profondeur a été foré, principalement horizontalement.