Le plan à 600 milliards des Saoudiens pour dominer le monde après le pétrole

Un plan de l'Arabie saoudite, baptisé "Vision 2030" et financé à coups de centaines de milliards de pétrodollars, vise à préparer l'après pétrole, faire main basse sur les technologies de demain, mais aussi imposer l'influence du royaume à travers le monde...

Mohammed Ben Salmane, prince héritier d'Arabie Saoudite, est arrivé cette semaine à Paris, pour un passage en France d'une dizaine de jour. Au programme, un entretien avec Emmanuel Macron à l'Elysée vendredi puis un séjour dans son somptueux château de Louveciennes, dans les Yvelines. Mais "MBS" va aussi et surtout participer à un Sommet sur le financement du monde en développement et faire une bonne dose de lobbying pour que son pays décroche l'organisation de l'exposition universelle de 2030. Le tout, dans la foulée de l'impressionnant raid effectué par le royaume dans le monde du football, pour recruter, entre autres, Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema.

Depuis son arrivée au pouvoir, "Mohammed Ben Salmane tente ainsi d'imposer la puissance financière de l'Arabie Saoudite tout en faisant oublier sa part d'ombre, après sa mise au ban provoquée par le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Et il a pour cela un puissant outil : le fonds souverain de l'Arabie saoudite, doté de 600 milliards de dollars. Une manne qui lui permet de d'investir dans de nombreux secteurs partout sur la planète, comme jamais auparavant.

Sport, voitures électriques, numérique...

Le fonds d'investissement public est le levier financier d'un plan élaboré par l'Arabie Saoudite et baptisé "Vision 2030", comme l'indiquait le Washington Post en janvier dernier. Il a déjà permis d'investir dans les services numériques, le sport (rachat de du club de foot de Newcastle, tentatives dans le golf ou la Formule 1 ), les voitures électriques (Lucid Motors Inc.), les fabricants de jeux vidéo (Activision Blizzard et Electronic Arts) et a financé de nouvelles villes futuristes dans le désert boostées... aux énergies renouvelables ! Un comble pour le deuxième producteur mondial de pétrole.

Le tourisme est aussi ciblé, avec des investissements massifs dans des stations balnéaires de luxe, des cinémas et des complexes de divertissement. Et les retours sur investissement attendus sont colossaux : le royaume s'est fixé comme objectif d'accumuler plus de 2000 milliards de dollars d'actifs d'ici à 2030.

Préparer l'après pétrole et amplifier son influence

Que tous ces investissements rapportent gros n'est pourtant pas le principal. L'objectif ultime du fonds est de diversifier l'économie du royaume, qui dépend aujourd'hui essentiellement du pétrole, et de projeter l'influence saoudienne dans le monde. Il s'agit aussi d'accéder aux brevets et aux nouvelles technologies développés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, afin d'enrichir les industries locales. Une équipe saoudienne se serait d'ailleurs installée à New York pour gérer un portefeuille croissant d'actions américaines.

La politique n'est jamais loin elle aussi, comme quand le fonds saoudien, piloté par un très proche de Ben Salmane, a investi 2 milliards de dollars dans la société de capital-investissement de Jared Kushner, six mois après le départ de son beau-père Donald Trump de la Maison Blanche. Un Kushner qui avait refusé de condamner le meurtre de Jamal Khashoggi, pourtant résident américain, quand il était lui-même conseiller de Trump...