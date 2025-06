Avec cette terrible mégabombe, Israël pourrait atteindre son but en Iran

Cette impressionnante bombe de plus de six mètres de long peut tout ravager jusqu'à 60 mètres de profondeur. Elle pourrait permettre à Israël d'arriver à ses fins en Iran.

Après les frappes israéliennes sur des sites militaires et nucléaires en Iran et la riposte de Téhéran, les échanges de frappes se poursuivent depuis cinq jours entre les deux pays. Ce mardi 17 juin, Israël revendique avoir éliminé "le commandant militaire le plus haut placé et l'homme le plus proche du dirigeant iranien Ali Khamenei". De son côté, l'Iran assurait lundi avoir frappé Israël "avec succès" et l'armée du régime iranien annonçait des "opérations ciblées et plus dévastatrices contre les cibles vitales".

En Iran, les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts depuis vendredi et plus d'un millier de blessés, a annoncé le ministère de la Santé. Côté israélien, les attaques iraniennes ont fait 24 morts, selon le dernier bilan officiel des autorités israéliennes. Dans ce contexte d'escalade de la violence, difficile d'envisager une fin rapide des tensions. Pour rappel, l'Etat hébreu souhaite détruire le programme nucléaire iranien, un objectif qui semble inatteignable, selon des nombreux experts. En effet, il est quasiment impossible pour Tsahal d'arriver jusqu'au site souterrain dans lequel se situe l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo.

A moins que... À moins qu'Israël ne se dote d'une bombe hors normes pour arriver à ses fins. Pour l'instant, Israël ne dispose que de broyeurs de bunker conventionnels de type GBU-28 et BLU-109. Pour atteindre ses objectifs, Benyamin Nétanyahou a besoin d'une bombe plus puissante et un allié pourrait lui fournir : la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Une impressionnante bombe que seuls les Etats-Unis détiennent pour le moment. Pour l'heure, ces derniers ont refusé de la livrer à Israël. Il s'agit d'une bombe aux capacités d'action terrifaintes. Quatre surfaces de propulsion, 13,6 tonnes, 6 mètres de long, dotée de 2,4 tonnes de charge explosive... Elle est capable de démolir jusqu'à 60 mètres de béton. À titre de comparaison, la BLU-109 ne peut même pas atteindre les 2 mètres de profondeur, ce qui atteste de sa force de perforation unique.

Conçue pendant la guerre en Irak, elle permet de faire d'impressionnants ravages en une frappe seulement. Cette arme - considérée comme la bombe de précision anti-bunker la plus puissante des forces armées américaines - peut être lancée depuis le bombardier furtif B-2, ce qui rend son utilisation par l'armée israélienne relativement complexe. Des systèmes de lancement américains doivent forcément être fournis avec, et Donald Trump ne semble pas prêt à fournir tout le matériel nécessaire et de facto, intervenir militairement hors de ses frontières.